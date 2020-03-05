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Не портить дружеские отношения между Россией и Турцией предложил Путин Эрдогану

20:00 05.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент России на встрече с турецким коллегой отметил, что всегда есть темы для разговора, но обострение ситуации в Идлибе требует прямого разговора лично с Эрдоганом.

Не портить дружеские отношения между Россией и Турцией предложил Путин Эрдогану
Путин: ситуация в Идлибе требует прямого диалога с Эрдоганом

В Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным 5 марта прилетел его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры только что начались, сообщает сайт Кремля.

На встрече главы двух стран попытаются договориться по деэскалации ситуации в сирийском Идлибе. Ситуация в этой провинции Сирии обострилась после 27 февраля, когда террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) начали наступления на позиции сирийских войск у Саракиба.

Сирийская армия открыла ответный огонь по наступающим террористам, напоминает РИА Новости. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, которые не уведомили российское командование о своем нахождении в рядах боевиков наступающих на Саракиб бандфомирований. Еще три десятка турецких военнослужащих получили ранения. В ситуацию вмешалась Москва, настоявшая на прекращении огня для начала безопасной эвакуации раненых. Минобороны России подчеркнуло, что российская авиация в районе боестолкновений не применялась. Сейчас город Саракиб патрулирует российская военная полиция.

На переговоры в Москву президент Турции прибыл вместе с делегацией, в которую вошли глава МИД Давлет Чавушоглу, министр обороны Турции, министр казначейства и финансов и глава турецкой национальной разведки, передают «Вести».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Анкара не выполнила ряд ключевых пунктов сочинских и астанинских соглашений по зоне безопасности в сирийском Идлибе. В частности, Турция не размежевала террористов и вооруженную оппозицию, готовую к переговорам с Дамаском.

На это ответил вице-президент Турции Фуат Остай. По его мнению, Анкара выполнила все взятые на себя обязательства по Идлибу.

В начале встречи Владимир Путин выразил Эрдогану свои соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих. Он отметил, что ни Москва, ни Дамаск не знали о местонахождении погибших турецких военных. При этом, отметил президент России, сирийские военные тоже понесли потери. Он предложил поговорить о том, чтобы найти решение, чтобы подобные инциденты не портили дружеские отношения между Россией и Турцией. Путин отметил, что всегда есть темы для разговора, но обострение ситуации в Идлибе требует прямого разговора лично с Эрдоганом. Президент России поблагодарил своего собеседника за то, что он нашел возможность для того, чтобы прилететь в российскую столицу.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что пошел навстречу Путину, чтобы провести эту встречу в Москве из-за работы российского президента над изменениями в Конституцию. Турецкий лидер добавил, что российско-турецкие отношения находятся на пике. Задача – развивать эти отношения и дальше.

В мае 2017 года в Астане представители России, Сирии, Турции и Ирана договорились создать на территории Сирийской Арабской Республики четыре зоны деэскалации. Три из них через год перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона в Идлибе продолжает контролироваться боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и двух десятков других вооруженных формирований.

С территории Идлиба в последний месяц активизировались атаки на российскую военную базу в Хмеймиме.

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От редакции

Инцидент в Идлибе повлияет на отношения Москвы и Анкары?

Аноним, 05 марта 2020 21:00
Не договорится

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