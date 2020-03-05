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Психиатрическую экспертизу назначил СК журналисту Голунову

20:15 05.03.2020 Фото: Соцсети
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Процедура назначена в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании журналиста «Медузы». В детстве Иван Голунов наблюдался у психолога из-за картавости. В 2013 году он успешно прошел экспертизу и получил паспорт моряка.

Психиатрическую экспертизу назначил СК журналисту Голунову
Иван Голунов вышел на свободу 11 июня

Следственный комитет РФ назначил журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании журналиста. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Голунову назначена психолого-психиатрическая экспертиза в рамках дела. Это вполне стандартная процедура», — сказал Бадамшин.

Как сообщил сам Голунов, он проходил психиатрическую экспертизу в 2013 году, но никаких отклонений она не выявила. На основании ее результатов он получил паспорт моряка.

«В детстве он наблюдался у психолога в связи с тем, что картавил, были раньше такие правила. Но в 2013 году уже успешно проходил экспертизу и получил паспорт моряка. Данная экспертиза однодневная, так называемая пятиминутка», — пояснил Бадамшин. Дата проведения экспертизы пока неизвестна.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

В феврале журналист сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного административного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.

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