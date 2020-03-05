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Врачи отфутболили: Скончалась многодетная мать из-за неоказания медицинской помощи в Омской области

20:30 05.03.2020 Фото: СКР
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44-летнюю женщину отправили домой из поликлиники, а когда родные вызвали «скорую», ее несколько раз транспортировали из одной больницы в другую вместо того, чтобы оказать необходимую помощь. СК возбудил дело о халатности.

Врачи отфутболили: Скончалась многодетная мать из за неоказания медицинской помощи в Омской области
Бастрыкин взял на контроль расследование дела

В новостном выпуске одного из федеральных телеканалов сообщалось, что 44-летняя мать четверых детей в Омской области скончалась после того, как ей не смогли установить правильный диагноз.Сюжет заинтересовал председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщили сегодня, 5 марта, в главке СКР.

по данным СМИ, женщина обратилась в поликлинику с жалобой на головную боль и тошноту, врачи отпустили ее домой, несмотря на высокое давление. К вечеру она почувствовала себя еще хуже, родные вызвали скорую помощь. Пациентку несколько раз транспортировали из одной больницы в другую вместо того, чтобы оказать необходимую помощь. Спустя 6 дней многодетная мать скончалась в больнице.

Следственным управлением СКР по Омской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин поручил  тщательнейшим образом установить все обстоятельства произошедшего и подробно доложить о принятых мерах.

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