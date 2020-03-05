05.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Кулаком в лицо и на землю: За избиение прохожего отдали под суд бойца Росгвардии в Новосибирске

20:45 05.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 0

Гвардеец безосновательно потребовал от гражданина сообщить, куда тот направляется. Мужчина не отреагировал. После этого обвиняемый нанес потерпевшему удар в лицо, после чего схватил за шею и прижал к земле. Росгвардейцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Кулаком в лицо и на землю: За избиение прохожего отдали под суд бойца Росгвардии в Новосибирске
В результате противоправных действий росгвардейца гражданину причинен вред здоровью

В суд направлено уголовное дело в отношении сотрудника войск национальной гвардии, сообщили сегодня, 5 марта, в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре Октябрьского района Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника войск национальной гвардии. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностных лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с применением насилия).

По версии следствия, сотрудник войск национальной гвардии 30 августа 2019 года остановил проходящего мимо гражданина. Не представившись, без объяснения причин и оснований остановки, служащий потребовал сообщить ему, куда направляется гражданин.

Мужчина, не совершая административного правонарушения, засомневавшись в законности требований сотрудника войск национальной гвардии, не отреагировал на его требования. После этого обвиняемый нанес потерпевшему удар в лицо, после чего схватил за шею и прижал к земле.

В результате противоправных действий гражданину причинен вред здоровью (физическая боль) и существенно нарушены его конституционные права на неприкосновенность личности.

Уголовное дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд Новосибирска. Согласно санкции статьи сему грозит до 10 лет лишения свободы.

справка «Курьер. Среда. Бердск»

УК РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с применением оружия или специальных средств;

в) с причинением тяжких последствий, —
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто сильнее, тот и прав?

Аноним, 05 марта 2020 21:11
Видать непростой гражданин то был. Их надо знать в лицо сотрудникам росгвардии.
У нас дпсник так прокурора остановил.
Счас у нас электриком работает(дпсник - в смысле).
Аноним, 05 марта 2020 21:39
Ужас какой описан. Правда я помню этот видос, местная алкошина по частному сектору шел с пивком, мимо ехавший бобик естественно остановился (или тут кто-то думает что не надо было), после этого быдлота с нахальной рожей менту что-то ответила... Я и в прошлый раз был за мента - меня заминусили.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Силуанов: вымрут бухгалтеры и охранники в России
22:15 05-03-2020
Силуанов: вымрут бухгалтеры и охранники в России
Разгромили вокзальное кафе пьяные посетительницы на станции Барабинск в Новосибирской области
22:00 05-03-2020
Разгромили вокзальное кафе пьяные посетительницы на станции Барабинск в Новосибирской области
БердскФото: черную Toyota Camry 2018 года угнали в Северном Бердска. Номер Е008ХО54. Вознаграждение за любую информацию
21:50 05-03-2020
Фото: черную Toyota Camry 2018 года угнали в Северном Бердска. Номер Е008ХО54. Вознаграждение за любую информацию
Коронавирус крайне редко заражает детей и убивает людей старше 60 лет. Почему?
21:45 05-03-2020
Коронавирус крайне редко заражает детей и убивает людей старше 60 лет. Почему?
Оштрафовал за клевету на чиновницу пенсионерку на 20 тыс. рублей суд Челябинской области
21:30 05-03-2020
Оштрафовал за клевету на чиновницу пенсионерку на 20 тыс. рублей суд Челябинской области
Подобрал и изнасиловал 15-летнюю девочку таксист в Калининграде
21:15 05-03-2020
Подобрал и изнасиловал 15-летнюю девочку таксист в Калининграде
БердскЖенщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир Жуков 4
21:10 05-03-2020
Женщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир Жуков
БердскРенад Ягудин: природные катаклизмы в виде шквалистых ураганов и масштабных коммунальных аварий из-за глобального потепления надвигаются в Сибирь. И Бердск тоже
21:09 05-03-2020
Ренад Ягудин: природные катаклизмы в виде шквалистых ураганов и масштабных коммунальных аварий из-за глобального потепления надвигаются в Сибирь. И Бердск тоже
Убивают российский турбизнес политики и коронавирус
21:00 05-03-2020
Убивают российский турбизнес политики и коронавирус
Кулаком в лицо и на землю: За избиение прохожего отдали под суд бойца Росгвардии в Новосибирске 2
20:45 05-03-2020
Кулаком в лицо и на землю: За избиение прохожего отдали под суд бойца Росгвардии в Новосибирске