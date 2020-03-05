Кулаком в лицо и на землю: За избиение прохожего отдали под суд бойца Росгвардии в Новосибирске

Гвардеец безосновательно потребовал от гражданина сообщить, куда тот направляется. Мужчина не отреагировал. После этого обвиняемый нанес потерпевшему удар в лицо, после чего схватил за шею и прижал к земле. Росгвардейцу грозит до 10 лет лишения свободы.

В результате противоправных действий росгвардейца гражданину причинен вред здоровью

В суд направлено уголовное дело в отношении сотрудника войск национальной гвардии, сообщили сегодня, 5 марта, в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре Октябрьского района Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника войск национальной гвардии. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностных лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с применением насилия).

По версии следствия, сотрудник войск национальной гвардии 30 августа 2019 года остановил проходящего мимо гражданина. Не представившись, без объяснения причин и оснований остановки, служащий потребовал сообщить ему, куда направляется гражданин.

Мужчина, не совершая административного правонарушения, засомневавшись в законности требований сотрудника войск национальной гвардии, не отреагировал на его требования. После этого обвиняемый нанес потерпевшему удар в лицо, после чего схватил за шею и прижал к земле.

В результате противоправных действий гражданину причинен вред здоровью (физическая боль) и существенно нарушены его конституционные права на неприкосновенность личности.

Уголовное дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд Новосибирска. Согласно санкции статьи сему грозит до 10 лет лишения свободы.

справка «Курьер. Среда. Бердск»

УК РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

б) с применением оружия или специальных средств;



в) с причинением тяжких последствий, —наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.