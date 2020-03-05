Убивают российский турбизнес политики и коронавирус

Аналитики не исключают, что выручка российских туроператоров в этом году сократится на 30–50%, а некоторые небольшие игроки обанкротятся. Непросто придется и авиаперевозчикам, которые уже столкнулись с падением на 30% спроса на перелеты за рубеж.

Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису

Распространение коронавируса и осложнение политической обстановки накалило ситуацию на туристическом рынке. По данным знакомого с ситуацией собеседника “Ъ”, уже отменена пятая часть из проданных в Италию 100 тыс. туров на 4,3 млрд руб. с вылетами с марта до конца лета. Речь идет преимущественно о поездках на март, апрель и майские праздники.

Еще одним вызовом для туроператоров стало обострение российско-турецких отношений. По данным Level.Travel, с 28 февраля объем забронированных туров в Турцию снизился на 35% к предыдущей неделе. Средний чек за тот же период сократился на 13%, до 62 тыс. руб. В Travelata.ru отмечают спад динамики бронирований в Турцию на 9%. Один из туроператоров сообщил о прогнозируемом двукратном падении продаж туров в страну. Количество бронирований туров в другие европейские страны, по оценкам OnlineTur.ru, за последнюю неделю снизилось на 30%.

Два источника “Ъ” на рынке авиаперевозок говорят о резком падении спроса и на обычные перелеты. По оценкам одного из них, с конца февраля количество бронирований авиабилетов за рубеж снизилось в среднем на 30%, внутри страны — на 3–5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером падения, по словам собеседника “Ъ”, стала Италия, куда продажи билетов упали сразу на 80%. Многие туристы отказываются лететь: в Tutu.ru рассказывают, что ежедневно поступает 20–30 звонков с вопросами о возможности вернуть или обменять купленные билеты.

Это совпадает с данными IATA, зафиксировавшей снижение на 26% числа бронирований по всему миру. Европейские авиакомпании уже ставят на прикол самолеты и отправляют сотрудников в отпуска. Российские авиаперевозчики пока официально не бьют тревогу. Так, в Nord Wind утверждают, что эпидемия коронавируса не привела к существенному снижению пассажиропотока. В Smartavia называют снижение на европейских направлениях некритичным. В других авиакомпаниях не ответили на вопросы “Ъ”, но источник в одном из перевозчиков подтвердил снижение бронирований.

Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин отметил, что на выездных направлениях отмечается замедление темпов продаж, которое связано в том числе с волатильностью курса валют. В Tez Tour указывают, что пока аннуляции туров не носят массового характера. По словам представителя компании, бронирования туров на ближайшие даты и летний сезон продолжаются, в основном в ОАЭ.

Турция и Италия — два наиболее востребованных направления выездного туризма для россиян. По оценкам Погранслужбы ФСБ, в 2019 году Турцию посетили 5,32 млн россиян, Италию — 967 тыс. Совокупно эти направления по итогам года сформировали 35% выездного потока из России. Вспышка коронавируса в Италии, совпавшая с обострением российско-турецких отношений, произошла на фоне действующего с конца 2015 года моратория на чартерные авиаперевозки в Египет, который раньше также считался одним из наиболее востребованных направлений. При этом падение активности путешественников, по всей видимости, не ограничится только «проблемными» направлениями: 29 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам по возможности отказаться от поездок за рубеж. Собеседник “Ъ” на туристическом рынке отмечает, что многих путешественников сейчас пугает перспектива оказаться на принудительном карантине после возвращения из Италии.

На этом фоне заметно сокращается и деловой туризм: практически все крупные компании отказались от деловых поездок своих сотрудников. По данным специализированного сервиса Smartway, с середины февраля количество авиабилетов в Италию снизилось в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2019 года. В первые дни марта компания фиксирует падение спроса в полтора раза на поездки в Испанию и Германию. Гендиректор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова указывает, что 14% уже сделанных зарубежных бронирований были отменены. Турция, ставшая в последнее время одной из самых популярных площадок для деловых мероприятий, на фоне нового политического обострения с Москвой потеряла 16% деловых путешественников.

Аналитики не сомневаются в серьезности последствий для рынка. Партнер Strategy Partners Алексей Праздничных предполагает, что общее падение спроса на туристические услуги в текущей ситуации может составить около 30%. Самая тяжелая ситуация, по его мнению, у туроператоров: им в отличие от авиакомпаний не стоит рассчитывать на господдержку. Эксперт не исключает, что эта ситуация может привести к новой волне банкротств на туристическом рынке. Управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ Андрей Бархота прогнозирует, что во втором полугодии снижение выручки туроператоров может достичь 30–50%.