05.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Оштрафовал за клевету на чиновницу пенсионерку на 20 тыс. рублей суд Челябинской области

21:30 05.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

78-летняя жительницы Верхнеуральска публично рассказала, что начальница управления образования районной администрации якобы привлекалась к уголовной ответственности. Та в ответ подала в суд и выиграла иск.

Оштрафовал за клевету на чиновницу пенсионерку на 20 тыс. рублей суд Челябинской области
Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу

В Челябинской области мировой судья назначил пенсионерке штраф за клевету на районного чиновника, сообщили в областной прокуратуре 5 марта.

По данным ведомства, в сентябре жительница Верхнеуральска 1942 года рождения выступила на встрече жителей района с тогда еще временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Текслером и рассказала, что начальница управления образования районной администрации якобы привлекалась к уголовной ответственности. О том же пенсионерка говорила и на заседании районного собрания депутатов.

Чиновница в ответ подала в суд. В результате мировой судья признал женщину виновной в публичной клевете и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.

Сама подсудимая вину не признала. Приговор в законную силу пока не вступил.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пенсионерка искренне заблуждалась?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Силуанов: вымрут бухгалтеры и охранники в России
22:15 05-03-2020
Силуанов: вымрут бухгалтеры и охранники в России
Разгромили вокзальное кафе пьяные посетительницы на станции Барабинск в Новосибирской области
22:00 05-03-2020
Разгромили вокзальное кафе пьяные посетительницы на станции Барабинск в Новосибирской области
БердскФото: черную Toyota Camry 2018 года угнали в Северном Бердска. Номер Е008ХО54. Вознаграждение за любую информацию
21:50 05-03-2020
Фото: черную Toyota Camry 2018 года угнали в Северном Бердска. Номер Е008ХО54. Вознаграждение за любую информацию
Коронавирус крайне редко заражает детей и убивает людей старше 60 лет. Почему?
21:45 05-03-2020
Коронавирус крайне редко заражает детей и убивает людей старше 60 лет. Почему?
Оштрафовал за клевету на чиновницу пенсионерку на 20 тыс. рублей суд Челябинской области
21:30 05-03-2020
Оштрафовал за клевету на чиновницу пенсионерку на 20 тыс. рублей суд Челябинской области
Подобрал и изнасиловал 15-летнюю девочку таксист в Калининграде
21:15 05-03-2020
Подобрал и изнасиловал 15-летнюю девочку таксист в Калининграде
БердскЖенщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир Жуков 4
21:10 05-03-2020
Женщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир Жуков
БердскРенад Ягудин: природные катаклизмы в виде шквалистых ураганов и масштабных коммунальных аварий из-за глобального потепления надвигаются в Сибирь. И Бердск тоже
21:09 05-03-2020
Ренад Ягудин: природные катаклизмы в виде шквалистых ураганов и масштабных коммунальных аварий из-за глобального потепления надвигаются в Сибирь. И Бердск тоже
Убивают российский турбизнес политики и коронавирус
21:00 05-03-2020
Убивают российский турбизнес политики и коронавирус
Кулаком в лицо и на землю: За избиение прохожего отдали под суд бойца Росгвардии в Новосибирске 2
20:45 05-03-2020
Кулаком в лицо и на землю: За избиение прохожего отдали под суд бойца Росгвардии в Новосибирске