Оштрафовал за клевету на чиновницу пенсионерку на 20 тыс. рублей суд Челябинской области

78-летняя жительницы Верхнеуральска публично рассказала, что начальница управления образования районной администрации якобы привлекалась к уголовной ответственности. Та в ответ подала в суд и выиграла иск.

Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу

В Челябинской области мировой судья назначил пенсионерке штраф за клевету на районного чиновника, сообщили в областной прокуратуре 5 марта.

По данным ведомства, в сентябре жительница Верхнеуральска 1942 года рождения выступила на встрече жителей района с тогда еще временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Текслером и рассказала, что начальница управления образования районной администрации якобы привлекалась к уголовной ответственности. О том же пенсионерка говорила и на заседании районного собрания депутатов.

Чиновница в ответ подала в суд. В результате мировой судья признал женщину виновной в публичной клевете и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.

Сама подсудимая вину не признала. Приговор в законную силу пока не вступил.