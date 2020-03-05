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Разгромили вокзальное кафе пьяные посетительницы на станции Барабинск в Новосибирской области

22:00 05.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На замечания о запрете распивать принесенный с собой алкоголь женщины обругали матом, разбросали продукты и перевернули столик. После составления протокола они вернулись и разбили витрину. А это уже уголовная статья.

Разгромили вокзальное кафе пьяные посетительницы на станции Барабинск в Новосибирской области
Транспортные полицейские дважды задерживали нарушительниц общественного порядка

В Новосибирской области транспортные полицейские пресекли нарушение общественного порядка на вокзале станции Барабинск. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в пресс-службе сибирского управления МВД на транспорте.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Барабинск обратилась продавец кафе, расположенного в здании вокзального комплекса. Женщина сообщила, что компания посетительниц нарушает установленные для заведений общепита правила и употребляет алкогольные напитки, принесенные с собой.

На замечания и просьбы воздержаться от распития своего пива посетительницы отреагировали агрессивно, выражались нецензурной бранью, мешали другим пассажирам. Также женщины разбросали по полу продукты, а затем перевернули один из столиков кафе. Транспортные полицейские пресекли противоправное поведение компании нетрезвых отдыхающих, доставили их в дежурную часть и составили в отношении женщин протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.1 и 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство и потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах).

Спустя несколько часов правонарушительницы вновь пришли в кафе и продолжили распивать спиртное. В ходе очередного конфликта с персоналом 30-летняя жительница Барабинска бросила в лицо продавцу находящуюся на прилавке продукцию и разбила ногой стекло в нижней части витрины. По данному факту проводится процессуальная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание, установленное за это противоправное деяние, составляет два года лишения свободы.

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