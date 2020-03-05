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Новости Бердска / Народные новости

Фото: черную Toyota Camry 2018 года угнали в Северном Бердска. Номер Е008ХО54. Вознаграждение за любую информацию

21:50 05.03.2020
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Контактный телефон 89833151670

В группу Курьер.Среда.Бердск соцсети ВКонтакте написал Евгений: 
Здравствуйте! Был угнан автомобиль Toyota Camry в городе Бердск!
Время угона, ночь с 4 на 5 марта. По адресу м-он Северный, 1, город Бердск. Тойота Камри 2018 модельного года, чёрный цвет, особых примет нет. Гос. Номер Е008ХО54. Вознаграждение за любую информацию.

Контактный телефон 89833151670

Фото: черную Toyota Camry 2018 года угнали в Северном Бердска. Номер Е008ХО54. Вознаграждение за любую информацию

Время угона, ночь с 4 на 5 марта. По адресу м-он Северный 1, город Бердск. Тойота Камри 2018 модельного года

Фото: черную Toyota Camry 2018 года угнали в Северном Бердска. Номер Е008ХО54. Вознаграждение за любую информацию

Время угона, ночь с 4 на 5 марта. По адресу м-он Северный 1, город Бердск. Тойота Камри 2018 модельного года

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