В группу Курьер.Среда.Бердск соцсети ВКонтакте написал Евгений:
Здравствуйте! Был угнан автомобиль Toyota Camry в городе Бердск!
Время угона, ночь с 4 на 5 марта. По адресу м-он Северный, 1, город Бердск. Тойота Камри 2018 модельного года, чёрный цвет, особых примет нет. Гос. Номер Е008ХО54. Вознаграждение за любую информацию.
Фото: черную Toyota Camry 2018 года угнали в Северном Бердска. Номер Е008ХО54. Вознаграждение за любую информацию
21:50 05.03.2020
Контактный телефон 89833151670
В группу Курьер.Среда.Бердск соцсети ВКонтакте написал Евгений:
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