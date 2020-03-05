Фото: черную Toyota Camry 2018 года угнали в Северном Бердска. Номер Е008ХО54. Вознаграждение за любую информацию

В группу Курьер.Среда.Бердск соцсети ВКонтакте написал Евгений:

Здравствуйте! Был угнан автомобиль Toyota Camry в городе Бердск!

Время угона, ночь с 4 на 5 марта. По адресу м-он Северный, 1, город Бердск. Тойота Камри 2018 модельного года, чёрный цвет, особых примет нет. Гос. Номер Е008ХО54. Вознаграждение за любую информацию.



Время угона, ночь с 4 на 5 марта. По адресу м-он Северный 1, город Бердск. Тойота Камри 2018 модельного года

Время угона, ночь с 4 на 5 марта. По адресу м-он Северный 1, город Бердск. Тойота Камри 2018 модельного года

Контактный телефон 89833151670