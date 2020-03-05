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Силуанов: вымрут бухгалтеры и охранники в России

22:15 05.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Министр финансов также отметил увеличение разрыва между богатыми и бедными слоями населения.

Силуанов: вымрут бухгалтеры и охранники в России
Антон Силуанов назвал «отмирающие» в России профессий в связи с развитием новых технологий

Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд «отмирающих» в России профессий в связи с развитием новых технологий. Об этом он сообщил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ, передает ТАСС.

«Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия — страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, — мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», — отметил Силуанов.

Он добавил, что при этом увеличивается разрыв между богатыми и бедными слоями населения.

«Когда мы применяем новые технологии, современные машины или искусственный интеллект, многие говорят, что это ставит под угрозу целый ряд профессий, что справедливо. На самом деле и да, и нет, потому что новые технологии создают и новые возможности, но с другой стороны растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях. Разрыв между богатыми и более бедными людьми сейчас особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже», — добавил Силуанов.

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От редакции

Какие еще профессии скоро отомрут?

Аноним, 05 марта 2020 22:42
Он говорит так как будто он этого хочет.
Аноним, 05 марта 2020 23:16
НВР:
Не знаю, какие профессии вымрут, но олигархи не вымрут.

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