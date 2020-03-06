Помидоры: благоприятные дни посева по лунному календарю, почва, температура, хорошие сорта помидоров

Безусловно, «помидор» — это овощ мужского рода, но в народе его семена условно называют женскими именами («помидора», «помидорка»)

С конца января все дачники начинают активно скупать семена цветочных и овощных культур. И, конечно, томаты идут в первом ряду (наряду с перцами). Наступает февраль, уже можно сеять некоторые цветочные культуры (петунии), и огородники начинают задаваться логичным вопросом: «Когда сеять помидоры на рассаду, чтобы растения успели достаточно окрепнуть к моменту их высадки на постоянное место (в открытый грунт — на грядку или закрытый грунт — в теплицу)?».

Что ж, далее попытаемся подробно и наглядно рассмотреть, как выбрать оптимальные сроки для посева семян томатов на рассаду, в том числе ориентируясь на лунный календарь (какие в этом году благоприятные дни для посадки).

Когда сеять томаты на рассаду: оптимальные сроки посадки

При посеве семян помидоров на рассаду, необходимо учесть несколько важных моментов (факторов):

во-первых, это климатические особенности региона проживания ;

; во-вторых, где вы будете выращивать томаты, куда высаживать рассаду — в открытый грунт или теплицу.

Кстати! Очевидно, что высаживать в теплицу можно раньше (на 1-3 недели), чем в открытый грунт.

в-третьих, длительность выращивания рассады, а точнее её необходимый возраст к моменту высадки в грунт.

Но помимо этого, многие огородники обращают внимание на благоприятные дни для посева семян томатов по лунному календарю.

Очень важно выбрать оптимальные сроки! Если вы проведете посев слишком рано, то рассада может перерасти (впоследствии будет хуже приживаться, а также оттянется срок плодоношения). И, напротив, если вы запоздаете, то в условиях прохладного климата вы можете попросту недополучить большую часть урожая (из-за слишком позднего плодоношения).

Индивидуальный расчет, исходя из необходимого возраста рассады

В зависимости от продолжительности созревания (от всходов до технической спелости) сорта томатов подразделяются на:

ультраранние — 80-90 и ранние — 90-100 дней;

среднеранние — 100-105 и среднеспелые — 105-115 дней;

позднеспелые — 115-130 дней и более.

И вот, в зависимости от сроков созревания сорта к моменту высадки рассады в грунт, ее возраст должен составлять:

раннеспелые сорта — от 40 до 50 дней;

среднеспелые — от 50 до 60 дней;

позднеспелые — 60-70 дней.

Рассчитать период выращивания рассады можно с помощью простых арифметических действий:

обработка семян, их проращивание (0-3 дня);

(0-3 дня); длительность появления всходов (4-10 дней);

восстановление после пикировки (7-10 дней);

(7-10 дней); соответствующий возраст рассады (в среднем — 50-60 дней).

Итого: 64-80 дней, то есть в среднем рассадный период должен составлять порядка 2-2,5 месяца.

Более конкретные примерные сроки можно рассчитать в зависимости от климатической зоны, а именно когда в вашем регионе появится возможность высадки рассады в открытый грунт или теплицу.

По рекомендациям производителей и в зависимости от сорта

Совет! На обратной стороне упаковки семян, как правила, всегда даны общие рекомендации по срокам посева на рассаду данного сорта (гибрида) томатов.

В зависимости от региона и климата

Как уже было сказано ранее, в соответствии с климатическими условиями каждого региона можно определить более точные сроки посева семян.

Когда рассада достаточно окрепнет и будет готова к высадке, температурные условия окружающей среды также должны быть подходящими.

Таким образом, примерные сроки посева семян томатов на рассаду в зависимости от региона (климата):

На Юге России посев семян помидоров на рассаду можно осуществлять с 1-2 декады февраля , чтобы высадить в грунт уже во второй половине апреля.

посев семян помидоров на рассаду можно осуществлять , чтобы высадить в грунт уже во второй половине апреля. В Средней полосе (в Подмосковье) посев семян томатов на рассаду следует проводить в 1-2 декаде марта, чтобы высадить на грядку после майских праздников или даже чуть позже.

Интересно! В Средней полосе России перцы и баклажаны (мужского рода) принято сеять на рассаду — 23 февраля (мужской праздник), а помидоры — 8 марта (женский день). Безусловно, «помидор» — это овощ мужского рода, но в народе его семена условно называют женскими именами («помидора», «помидорка») только лишь для того, чтобы было проще запомнить, когда надо сеять, приурочивая посев к женскому празднику.

В Ленинградской области помидоры сажают на рассаду чуть позже, чем в Средней полосе, и чуть раньше, чем на Урале и в Сибири.

На Урале и в Сибири начинать сеять томаты можно только во 2-3 декаде марта — начале апреле, т.к. в грунт высаживают обычно не раньше июня (обычно во 2 декаде июня).

По лунному календарю в 2020 году

Лунный календарь является своеобразной шпаргалкой каждого огородника, которая поможет выбрать правильный день и заранее подготовиться к посеву томатов на рассаду.

Обратите внимание! Связь роста растений с определенными фазами движения небесного тела (Луны) является научно доказанным фактом.

Во время роста Луны активизируется движение сока в растениях (соки идут от корней вверх, и это необходимо томатам, тогда как для корнеплодов, напротив, требуется обратный процесс), их биологические силы, что способствует полноценному росту.

Согласно лунному календарю на 2020 год, благоприятными днями для посева томатов на рассаду являются:

в феврале — 6-8, 14-20, 28, 29;

в марте — 4-8, 12-14, 26-29;

в апреле — 1-7, 9-11, 24, 25, 27-30;

в мае — 2-4, 6, 9-12, 15-20, 25-29;

в июне — 2-4, 7-9.

Не всегда у огородника есть возможность провести посев в указанные сроки, а ведь существуют еще и неблагоприятные дни, в которые категорически запрещено проводить посев томатов на рассаду в 2020 году(дни Полнолуния и Новолуния, а также период, когда Луна в Водолее, т.к. это бесплодный и сухой знак — выделен курсивом). Эти периоды стоит также учитывать:

в феврале — 9, 21-22, 23;

в марте — 9, 19-21, 24;

в апреле — 8, 15-17, 23;

в мае — 7, 13-14, 22;

в июне — 5, 9-11, 21.

По данным лунного календаря, из журнала «1000 советов дачнику».

Как выбрать хороший сорт томатов

Обратите внимание! На сайте уже есть целый ряд подробных обзорных статей о самых популярных и лучших сортах томатов:

Лучшие сорта для выращивания в открытом грунте .

. Для выращивания в теплице .

. Индетерминантные (высокорослые) сорта .

. Детерминантные сорта .

. Самые низкорослые (супердетерминантные) сорта .

. Сорта с черными (коричневыми) плодами .

. С розовыми и малиновыми плодами .

. С желтыми и оранжевыми плодами .

. Помидоры черри.

Таким образом, выбрать оптимальные сроки посева семян томатов на рассаду — значит положить начало успешному выращиванию и получению отличного урожая помидоров. Безусловно, не менее важно правильно подготовить сами семена, произвести грамотный посев, пикировку, подкармливать (по необходимости) и своевременно реагировать на болезни рассады томатов. Кроме того, стоит ответственно подойти к выбору момента для высадки в грунт (на грядку или в теплицу). Удачи!

Источник: countryhouse.pro