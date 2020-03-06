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Разошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть Бердска

13:05 06.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Использовать труд осужденных могут 33 предприятия города. Прокурор Бердска Роман Сивак заверил: императивного требования для исполнительного органа в удовлетворении ходатайства ГУФСИНа и предоставлении помещения в обязательном порядке — нет.

Разошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть Бердска
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Сюжет: Исправительный центр в Бердске
Разошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть Бердска

Разошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть БердскаОтказала в митинге 14 марта противникам исправительного центра ГУФСИН власть БердскаЕщё 36 новостей

Начальник ГУФСИН Новосибирской области Андрей Попето обратился к власти Бердска с просьбой подыскать место под исправительный центр для осужденных. У чиновников есть 30 дней, чтобы дать помещение или отписаться об его отсутствии.

Стоит отметить, что генерал-майор внутренней службы предлагал проработать вопрос о создании исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» депутат Елена Белова, рабочая группа по этому вопросу еще не создана, но народная избранница хотела бы в ней состоять.

— Предполагаю, что копию письма ГУФСИН разошлют по предприятиям с просьбой рассмотреть вопрос создания исправцентра на своих площадях, — высказала предположение в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Елена Белова 4 марта.
По некоторым данным, вопрос о создании рабочей группы будет рассматриваться тогда, когда мэр Бердска Евгений Шестернин вернется из отпуска. Это произойдет 10 марта.

Вот только крупных предприятий не так много в Бердске. Председатель совета директоров БЭМЗ Виктор Осин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» дал ясно понять — на электромеханическом заводе осужденных никогда не будет.

Прокурор Бердска Роман Сивак в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что наказать по закону за неисполнение просьбы ГУФСИНа власть Бердска никто не может.

— Императивного требования для администрации и исполнительного органа в том, чтобы удовлетворять ходатайства ГУФСИНа и предоставлять в обязательном порядке места, нет. Такие письма в принципе рассылаются во все муниципальные образования, не только в Бердск. Такая работа идет во всех районах. Это не характерная ситуация для одного Бердска, — рассказал Роман Андреевич сегодня, 5 марта.

Кто может создать исправцентр в Бердске

В конце января главк службы исполнения наказаний по Новосибирской области обратился с письмом в мэрию Бердска с просьбой уточнить список мест в городе, где осужденные смогут отбывать наказание в виде исправительных или обязательных работ. Перечень утвердил глава города Евгений Шестернин 11 февраля, подписав соответствующее постановление.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осенью 2019-го муниципальные Комбинат бытовых услуг и пассажирское АТП попросили включить их в список. Из нового же перечня исчез Бердский городской суд как место для работы осужденных.

Перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ существует в Бердске с декабря 2018 года. В него входят коммерческие и муниципальные предприятия, а также индивидуальные предприниматели. В списке есть сама администрация города, военкомат, управление природными ресурсами, лесхоз, управляющие компании, приют для бездомных животных «Надежда» и другие.

Обновленный перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных работ и в виде обязательных работ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Пункт передержки бездомных животных» (по согласованию).
2. Муниципальное унитарное предприятие «СпецАвтоХозяйство».
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление природными ресурсами города Бердска».

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Приют животных «Надежда».
5. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский сувенир» (по согласованию).
6. Индивидуальный предприниматель Филонич М.В. (по согласованию).
7. Общество с ограниченной ответственностью «Бердский кирпичный завод» (по согласованию).
8. Администрация города Бердска.
9. Акционерное общество «Бердский хлебокомбинат» (по согласованию).
10.Акционерное общество «Бердский строительный трест» (по согласованию).
11. Товарищество собственников жилья «Изумрудный» (по согласованию).
12. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гурман» (по согласованию).
13. Общество с ограниченной ответственностью «Сибклир» (по согласованию).
14. Городское бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» (по согласованию).
15. Акционерное общество «Бердский лесхоз» (по согласованию).
16. Отдел военного комиссариата Новосибирской области по городу Бердску (по согласованию).
17. Отдел судебных приставов по городу Бердску Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (по согласованию).
18. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖилКомСервис» (по согласованию).
19. Общество с ограниченной ответственностью Мебельное объединение «РОСТ» (по согласованию).
20. Общество с ограниченной ответственностью «Автомобилист» (по согласованию).
21. Индивидуальный предприниматель Арсланова Ю.О. (по согласованию).
22. Общество с ограниченной ответственностью транспортная компания «АвтоТрансПрактик» (по согласованию).
23. Индивидуальный предприниматель Куринная Е.Д. (по согласованию).
24. Общество с ограниченной ответственностью «Автокомплекс Шадриха» (по согласованию).
25. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр Муниципальных Услуг» г.Бердска.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Вербена» (по согласованию).
27. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Вербена» (по согласованию).
28. Индивидуальный предприниматель Воронин Е.В. (по согласованию).
29. Общество с ограниченной ответственностью «Отдел Кадров» (по согласованию).
30. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирский стандарт» (по согласованию).
31. Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Трансфер» (по согласованию).
32. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг».
33. Муниципальное унитарное предприятие «Бердское автотранспортное предприятие».

Теоретически, в помещениях этих предприятий могут поселиться осужденные в Бердске. Однако, по мнению некоторых депутатов, все владельцы предприятий предоставят ГУФСИНу письмо-отказ. Мол, подходящих площадей для целей ГУФСИН у них нет.

Тем временем администрация Бердска направила письмо в адрес ГУФСИН с просьбой предоставить подробное описание технических условий здания под исправцентр. К слову сказать, начальник управления муниципальным имуществом Наталья Марусина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» заявляла, что свободного муниципального фонда в Бердске нет.

Некоторые крупные строители Бердска готовы построить новое здание под исправцентр, считая, что закон и воля Путина должны быть исполнены.


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От редакции

Появится исправцентр в Бердске?

Аноним, 05 марта 2020 10:44
Конечно появиться. Отдать Теплоход Ремикс и отшвартовать
Новый мэр, 05 марта 2020 11:46
Отличная идея
Аноним, 05 марта 2020 10:50
Че тему мусолить? И так все понятно. Лучше бы санаторий новый открыли.
Аноним, 05 марта 2020 12:57
Санаторий для кого? для зэков?
Все, кому нужны санатории их или построили, или нашли по себе и своим возможностям. А на халяву санатории не стоят.
Аноним, 05 марта 2020 10:56
Для простых людей нет работы, а для осужденных сделают. Это ведь бесплатная рабочая сила!
Аноним, 05 марта 2020 12:59
Почему нет работы для простых людей? Не правильный вопрос. "Простые" люди требуют не простую зарплату. Согласны ничего не делать и много получать. Поэтому зэки и гастарбайтеры выгоднее для предпринимателей, чем "простые" люди.
Аноним, 05 марта 2020 15:52
" Поэтому зэки и гастарбайтеры выгоднее для предпринимателей, чем "простые" люди."
Вы на русский не забывайте переводить! Рабы нужны рабовладельцам! И вообще, что за странное и без смысла слово предприниматель? Тот кто что-то делает? Так даже зека что -то делают! Зека воруют, убивают, значит что-то они точно делают! По этой логики Зека- это предприниматели! Правильно!
Анжелика, 05 марта 2020 20:14
Просто не знаешь , сколько они бабла рубят на мошеннических схемах
Аноним, 05 марта 2020 11:09
БЕРЛАГделают из Бердска.
Аноним, 05 марта 2020 13:01
А почему бы и нет. Еще недавно многие бердчане восхищались и одобряли то, что творилось в Ложке. Вот оно и приплыло. Встречайте.
Аноним, 05 марта 2020 14:57
Даже кровавый Сталин, не создавал в Бердске лагерей.
Аноним, 05 марта 2020 18:49
Бердчане, а почему несколько человек администрации могут принимать решение с которым не согласно 99 % населения. Какое они имеют право наплевать на людей. А что наш губернатор притих, он, что не знает, что уже несколько дней Бердск стоит на ушах? Разве его это не касается? Шестернин лихо в отпуск ушел, вроде как, ты давай здесь друг Захаров проверни.
Александр, 05 марта 2020 11:19
Не нужно это в Бердске!
Риол, 05 марта 2020 18:57
Это алименщиков будут принудительно заставлять работать
Кому разошлет?, 05 марта 2020 11:29
Крупным предприятиям? Бугага.
Калонию изумрудному!!!!Да побольше..
Аноним, 05 марта 2020 11:36
Если это не нужно откуда взялись эти 33 организации готовые предоставить работу осужденным....в том числе ТСЖ Изумрудный....халява всем нужна
Аноним, 05 марта 2020 12:22
Это говорит о том, что в городе есть группировка, которая действует сообща во вред населения.
Аноним, 05 марта 2020 13:06
Хуже, чем сами жители, никто сделать не может. Бердск - большая группировка мазохистов.
Аноним, 05 марта 2020 11:44
Сколько оказывается любителей рабского труда заключённвх в Бердске.
Аноним, 05 марта 2020 11:50
Бердский хлебокомбинат подойдет,там есть общага и столовая
Аноним, 05 марта 2020 13:02
Да и хлеб уже ничем испортить нельзя. Пусть там работают.
Аноним, 05 марта 2020 15:00
Сыворотой можно испортить
Аноним, 05 марта 2020 22:35
Аноним, 05 марта 2020 13:02
Хлеб испортить нельзя?
Для города достаточно одного смифилитика или тубика.
Аноним, 05 марта 2020 12:17
фото какого года ?
Гость, 05 марта 2020 12:35
В мэрию пусть распределят. Это тоже крупное предприятие.
Аноним, 05 марта 2020 13:04
Там все занято. На зону из мэрии уходили, а с зоны еще нет. Хотя стоит подумать.
Аноним, 05 марта 2020 13:11
Я так понимаю, 500 человек коренных бердчан окажутся уволенными на улице без средств к существованию благодаря 33 руководителям из списка, захотевшим себе зэков на работу.
Ну что, наелись демократии, как вам соевая колбаса, китайские джинсы и генерал за спиной.
Аноним, 05 марта 2020 13:22
1. Откуда цифра 500?
2. Вы утверждаете, что конкретные 33 человека хотят себе зэков на работу. Надеюсь понимаете, что за такие слова могут и в суде попросить ответить?
Аноним, 05 марта 2020 14:46
Наоборот, у Бердчан появятся отличные рабочие места - тюремных надзирателей.
Аноним, 05 марта 2020 15:16
Аноним, 05 марта 2020 13:22
Аномим не читатель, аноним писатель и на полставки прокурор.
Там вверху всё написано.
Аноним, 05 марта 2020 13:15
Судя по списку, теперь в каждом подъезде нас будет встречать зэка с ведром и тряпкой.
И на СТО тоже.
Аноним, 05 марта 2020 14:20
типа ведро продать?!
Аноним, 05 марта 2020 15:24
Может и ведро продать.
Очень дорого.
Аноним, 05 марта 2020 19:08
Вы не знаете фразу - "Купи кирпич" при обращении к прохожему?
Аноним, 05 марта 2020 13:17
Скоро появится новый трент сезона " Наше Предприятие НЕ использует труд ЗЭКА. "
Аноним, 05 марта 2020 13:21
Статистика Суддепа: треть всех преступлений совершают рецидивисты.
Ждем в Бердске всплеска преступности на 30%.....
Аноним, 05 марта 2020 14:21
А где Гермес ?
Аноним, 05 марта 2020 14:24
Это где то 2005 год
горожанка, 05 марта 2020 14:49
среди управляющих компаний отличились 4 из 30! На первом месте Гурман. А как же?! сначала "сотрудничали" с реабилитационным центром: по дворам ходили наркоманы, держась за метелки. Причем каждый день-разные (наркоманы,не метелки). Наркоманов выселяют из их центра (Курьер писал), но зато на горизонте зэки! Отлично!теперь по двору уголовники шарахаться будут, к квартиркам обывателей приглядываться..
Кстати, а что это РПЦ молчит? такой резонанс в городе, а церковь в стороне?)) прям удивительно. А что там у РПЦ с лишними помещениями? проявили бы гуманизЬм и христианское всепрощение- пригрели бы лишенных крова и пищи, честным трудом обеспечили...Ну или супротив восстали бы, мол не желаем воров и разбойничков в приходе бердском!))
Аноним, 05 марта 2020 15:18
А чо сразу РПЦ.
Это их контингент.
Почти у всех купола на спине.
Авиатор, 05 марта 2020 16:57
Вы бы РПЦ не пытались приплести к данной истории. Не нравится РПЦ ходи в синагогу или к пятидесятники, вам ни кто не мешает.
Гость, 05 марта 2020 14:51
Вот вам и "город лидеров"! И прочие сопли с сахаром!
Аноним, 05 марта 2020 15:02
Интересно, "нагнет" этот самый попето Бердчан или нет? Два слабых звена уже есть: власть и бизнес1
Аноним, 05 марта 2020 15:19
Нагнет попето бердчан с такими депутатами и мэрами, к гадалке не ходи.
Аноним, 05 марта 2020 15:31
на мой взгляд- вопрос "быть или не быть?"- решенный. Мэра- в отпуск,дабы не было нападок на новосибирского градоначальника в последствии, а бердчанину-Захарову горожане простят по-свойски. Ни какого мнения бердчан спрашивать и не собирались, ни в какую демократию играть то же.И вся эта шумиха в прессе-для создания видимости исполнения воли народа. Новосибирская область всегда впереди России по скорости исполнения кабальных для народа новшеств (вспомните закон о капремонте в 2014году- иные регионы еще только обсуждали, а наш с 1 августа 2014 в первых рядах "под козырек и к исполнению"). Репутация области и надежда на федеральную милость царскую или это холопское и неискоренимое чинопочитание власти маленького дотационного города? что? Прокурор говорит "к исполнению не обязательно", а администрацию уже мокрое от слез обожания и умиления письмо Папето готовит, мол завсегда рады,не извольте волноваться...Хоспати, до чего же противна эта из зависимость и страх либезящих перед высоким начальством из москвы...
Так что ждем-с открытия центра! Захаров, заготовьте вывеску на ИЦ "Добро пожаловать в Бердск- город открытый миру!" (как слоган 300-летия города получился кстати)) прям сон в руку))
Аноним, 05 марта 2020 15:49
Интересно как Москва отреагирует на такую подготовку Бердска к референдуму по Конституции. И кого нагнет.
Аноним, 05 марта 2020 17:07
Аноним, 05 марта 2020 15:31
Не вводите людей в заблуждение. Вопрос по открытию центра не решён. И ни кто его открытия в Бердске не ждёт.
Аноним, 05 марта 2020 22:40
Аноним, 05 марта 2020 17:07
Вопрос по открытию центра не решён?
Сколько раз за прошлый месяц мы это слышали?
Аноним, 05 марта 2020 15:23
В деревни .восстанавливать.совхозы.как Павка Корчагин .работы всем хватит.Он на жизнь не жаловался и лёгких путей не искал.да и польза будет
Аноним, 05 марта 2020 16:07
"Интересно как Москва отреагирует на такую подготовку Бердска к референдуму по Конституции. И кого нагнет."- никак не отреагирует. Она его и на карте то не найдет, даже если бы захотела..А вот Травникоф отчитается в рядах первых "Новосибирская губерния единодушно,единогласно, все как один..и не далек тот час...в общем все за! жаждем следующих поправок и всегда готовы!"

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