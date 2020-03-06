Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 11 по 20 марта

13 марта — это один из самых лучших дней для посева любых растений.

19 марта не стоит заниматься садово-огородными делами

Многие опытные садоводы и огородники планируют свои посадочные работы в соответствии с лунным посевным календарем. В марте 2020 года имеется немало подходящих дней для высева семян, работ в саду, а также для проведения различных профилактических действий против вредителей.



11 марта: хорошее время для посадки роз, различных луковичных и клубневых растений.



идеальный период для посадки корнеплодов, картофеля.один из самых лучших дней для посева любых растений.день хорош для посадки многих семян и корнеплодов.подходящее время для удобрения почвы.

16 марта: можно сеять зелень, лук и чеснок, а также бобовые.



день подходит для посева картофеля и корнеплодов. Можно также вносить удобрения в почву.в этот период позволительно заниматься теми же действиями, что и в предыдущий, к тому же можно посеять семена овощных культур.не стоит заниматься садово-огородными делами.день подходит для работ в саду (обрезать деревья, вносить удобрения, обрабатывать растения от вредителей).

Источник: rsute.ru