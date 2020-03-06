Идеальный интерьер для каждого знака зодиака

Практичный и реалистичный взгляд на вещи – это основное качество для каждой Девы. Это также имеет решающее значение для меблировки их дома.

Последние тенденции в дизайне и совершенство технологий – это то, что ни один из Стрельцов не упустит

Чувствовать себя комфортно в доме и правильно выбирать обстановку помогут советы астрологов, которые придерживаются индивидуального подхода к каждому знаку зодиака.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Эффектная и яркая мебель – это необходимая деталь для просторной и светлой квартиры Овнов. Им желательно избегать красных цветов. Идеальным вариантом для них будет студия с зеркалами и современными картинами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Функциональность и комфорт – вот ключевые слова для гармонии в жизни каждого Тельца. Мебель в их доме может быть в оттенках зеленого, синего или желтого, при этом желательно включать натуральное дерево. Центральное место в гостиной займет телевизор, а обилие комнатных растений и цветочных аксессуаров заставит Тельцов чувствовать себя действительно хорошо.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Самое приятное для Близнецов – это низкая, легкая мебель, расставленная или вмонтированная в стены. Центр их дома должен быть пуст для свободного перемещения. Интерьер, оформленный в спокойных тонах, но с отдельными яркими пятнами, заставит Близнецов чувствовать себя действительно хорошо.

Рак (22 июня — 22 июля)

Традиционный комфорт, комоды, мягкие угловые диваны – мечта каждого настоящего Рака, особенно для женщин, представительниц этого знака зодиака. Они просто не могут жить без отделки или окон, красиво задрапированных шторами, декоративных подушек или без потрясающего уголка для отдыха и релаксации. Водяная кровать лучше всего удовлетворит его потребность в более легких, плавных движениях и обеспечит спокойный и сладкий сон.

Лев (23 июля — 22 августа)

Классические Львы предпочитают классику во всем и везде. Их дом должен выглядеть как резиденция – большие двери и окна, массивная мебель, дорогие шторы, роскошная посуда – этот список можно продолжать до бесконечности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Практичный и реалистичный взгляд на вещи – это основное качество для каждой Девы. Это также имеет решающее значение для меблировки их дома. Девы не подчиняются модным тенденциям и не выбирают самое дорогое. Их дом должен быть в полном порядке, а мебель желательно светская, не очень дорогая, но обязательно простая и удобная.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Скромные в основном Весы довольно требовательны к своему дому и мебели. Чрезвычайно важным для них является то, чтобы интерьер был изысканным, элегантным и включал в себя декоративные предметы и посуду. Им нравится как антикварная, так и современная мебель и аксессуары, но они находят идеальный баланс между ними, когда им нужно сочетать одну вещь с другой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион любит сильные эмоции, мощные порывы, яркие контрасты – все, что спасает его от скуки. Такое отношение к жизни отчетливо прослеживается в интерьере его жилища. Скорпион мечтает о доме с экзотическим или мистическим таинством. Аксессуарами в их доме должны быть экзотическая, например, резьба по дереву, аутентичные маски, копья, луки и стрелы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Их идеальный дом должен быть современным, эффективным и хорошо организованным. Последние тенденции в дизайне и совершенство технологий – это то, что ни один из Стрельцов не упустит. Они даже подсознательно стремятся отличаться от остальных, не хотят быть похожими на других. Стрельцы периодически переставляют мебель или меняют ее назначение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Представители этого знака являются самыми строгими и практичными из всего гороскопа, что касается интерьера. Мебель Козерога должна быть функциональной и совершенной, цвет и фактура темными и ненавязчивыми. Женщины любят более современные аксессуары, а мужчины в первую очередь аскеты и поклонники минимализма.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Утонченный футуризм, много стекла и металла – вот то, что нравится Водолеям. Женщины представительницы этого знака достаточно практичны, но мужчины предпочитают творческий беспорядок, многофункциональные предметы, движущуюся мебель и даже фонтан посреди комнаты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Типичные Рыбы любят комфорт и чистоту. Женщины просто не могут представить себе дом без толстых ковров, красивой, изысканной мебели и элегантных штор. Но в отличие от них, мужчины-Рыбы могут быть абсолютно равнодушны к этим мелочам. Прохладные, естественные цвета и округлые формы присутствуют в интерьере любых Рыб, а также множество мелких аксессуаров.

Источник: rsute.ru