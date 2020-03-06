Как подготовить теплицу к новому сезону

Серные и табачные шашки — едва ли не самый простой способ обработки теплиц. Особенно рекомендуют применять их в конструкциях, составленных из застеклённых деревянных рам. Дым легко проникнет туда, куда трудно добраться тряпкой или кистью.

Какой бы ни выдалась весна, ранней или поздней, а подготовку теплицы к новому сезону откладывать не стоит

Снег питает и убивает

Пока ещё не растаял снежный покров, хорошо бы занести его внутрь теплицы и равномерно разложить по всей поверхности почвы. Именно талая вода, имеющая особую природу, полезна для растений, что убедительно доказали экспериментальные исследования ботаников. По мере таяния снега приносите новые порции. Тогда почва как следует пропитается влагой, а холодная среда уничтожит проснувшихся в парниковом тепле вредителей. Но, конечно, это имеет смысл только в том случае, если ещё с осени вы заблаговременно приготовили почву для посадки. Если нет, то этим следует заняться немедленно.

Дважды в дело



Некоторые предпочитают менять почвогрунт в теплицах и парниках каждый сезон, объясняя это тем, что в нём неизбежно накапливаются возбудители болезней и личинки различных вредителей. На самом деле если вы осуществляете разумный севооборот, то можно не утруждать себя так часто.

Но если предпочитаете на одном и том же месте сажать одни и те же растения, то, конечно, лучше целиком заменить под ними почву. Что делать со старой? Некоторые переносят её на грядки открытого грунта, но лучше заложить в компост. Там отработанная парниковая земля, перемешанная с органическими отходами и приправленная песком, золой и удобрениями, дозреет до следующего сезона, и её можно будет перенести на гряды или в посадочные ямы под кусты и деревья. Лучше всего сделать так: вывалить вынутую из теплицы почву возле компостной кучи, подсыпать сверху на свежие отходы в течение всего лета. И неприятных запахов будет меньше, и мух. Время от времени можно подсыпать туда же, в компост, золу из печки, и тогда получится отличный «слоёный пирог» из богатого органикой перегноя.

Бочка или кипяток?

Если есть возможность, то почву для теплицы хорошо бы пропарить, чтобы уничтожить в ней семена сорняков, споры болезнетворных грибов и личинок вредителей. Некоторые садоводы используют для этого обычную двухсотлитровую железную бочку. Под ней разводится костёр, а внутрь наливается немного воды. Затем в бочке устанавливаются один на другой деревянные ящики из-под овощей, набитые землёй. Такую тару можно без труда отыскать на задворках любого овощного магазина. Кипящая вода, пропаривая почву в ящиках, отлично её обеззараживает. Другие садоводы предпочитают более простой способ: обрабатывают почву крутым кипятком (из расчёта 3–4 ведра на один квадратный метр), после чего накрывают её плёнкой.

Удобрения бывают разные



Какую почвенную смесь составить для каждой отдельной культуры, решать вам самим. Естественно, огурцы или дыни более отзывчивы на азотные удобрения в отличие от томатов, которые при избытке азота дадут щедрую зелень при минимуме плодов. Не увлекайтесь свежим навозом, в нём содержится много непереваренных семян сорняков, которые в тепличных условиях дадут дружные всходы. Полоть потом придётся не раз, поскольку семена будут прорастать постоянно. Хорошо добавить в новую почву печной золы, которая богата полезными микроэлементами, в первую очередь калием. Завершив все эти процедуры, остаётся перекопать почву и дожидаться подходящего времени для посадок.

Моем и ремонтируем

Каким бы ни было покрытие — стеклянным или поликарбонатным, — на нём неизбежно появятся водоросли и нежелательные гости в виде всевозможных патогенных микроорганизмов. Мало того, мелкие насекомые и дождевые черви любят забираться в глубину прозрачных трубочек (сот), из которых состоит поликарбонатное полотно. А поскольку это дорога в один конец, их мумии в сотах не только не украшают теплицу, но и снижают чистоту её прозрачности. Чтобы подобного не происходило, следует перекрыть все входы для нежелательных гостей, заклеив нижний срез каждого поликарбонатного листа.

Если установилась уверенная плюсовая температура, настала пора приступить к влажной уборке: мыльным раствором хорошенько промойте внутренние и внешние поверхности прозрачных покрытий. Мыло должно быть хозяйственное или дегтярное, поскольку от обычного туалетного — с его более слабой щёлочной реакцией — толку не будет. Финишную протирку производите светло-розовым раствором перманганата калия. С поликарбонатной теплицей никаких проблем не возникнет, но если у вас застеклённые деревянные рамы, то придётся тщательно вычищать щёткой каждую щель, поскольку именно там, в местах, где стёкла примыкают к раме, находятся рассадники вредных микроорганизмов и личинок вредителей. Если у вас теплица из металлического профиля, то лучше всего её обрабатывать бордоской смесью. Купите готовую или сделайте самостоятельно. Рабочий раствор смеси состоит из 10 л воды, 3 кг гашёной извести, 0,5 кг медного купороса. Многие садоводы предпочитают использовать фирменные препараты для борьбы с вредителями и грибными болезнями.

Дымовые шашки



Серные и табачные шашки — едва ли не самый простой способ обработки теплиц. Особенно рекомендуют применять их в конструкциях, составленных из застеклённых деревянных рам. Дым легко проникнет туда, куда трудно добраться тряпкой или кистью. Как пользоваться шашками, написано в инструкции, которую, естественно, необходимо внимательно прочитать. Там же написано, на какую площадь рассчитана одна дымовая шашка. Окуривание подобными фумигантами также отпугивает крыс и мышей. Серные шашки можно использовать только при обработке пустых теплиц, в то время как табачные разрешается применять на всех этапах роста и созревания тепличных культур.

Учтите, что при окуривании шашками металлические конструкции довольно быстро окисляются и покрываются характерным налётом, поэтому перед обработкой дымом их рекомендуют смазывать солидолом.

В завершение нелишне предупредить, что окуривание теплицы имеет смысл проводить только тогда, когда установится достаточно тёплая погода и проснувшиеся вредители начнут активизироваться.

Источник: АиФ