Денежный календарь на март 2020: когда оформлять кредит, а когда спрятать кошелек поглубже

Астрология — это учение, в которое кто-то верит, а кто-то нет. Но небесные светила, невзирая ни что, по-прежнему подсказывают нам, как правильно поступать. Поэтому предлагаем познакомиться с датами в лунном денежном календаре на март 2020, когда стоит, а когда нет давать деньги в долг, пересчитывать свои накопления, делать серьезные покупки и откладывать сбережения на «черный день».
Влиятельные и успешные люди зачастую прислушиваются к астрологам и оплачивают недешевые услуги нумерологов, зная, что небесные светила знают многое. Поэтому предлагаем познакомиться с денежным календарем на март 2020 и определить для себя, когда и какие денежные операции можно и нужно делать, а когда — спрятать кошелек поглубже.
Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на март 2020 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.
Лунный денежный календарь
Можно давать в долг в марте 2020: 1 марта.
Можно возвращать долги в марте 2020: 9, 24 марта.
Нельзя давать долг в марте 2020: 25, 28 марта.
Когда пересчитывать деньги в марте 2020: 13 марта.
Нельзя отдавать долги в марте 2020: 16 марта.
Купите кошелек в марте 2020: 26 марта.
Нельзя брать в долг в марте 2020: 15 марта.
Покупайте подарки в марте 2020: 7, 17, 31, марта.
Теперь давайте разберемся детальнее в лунном денежном календаре на март 2020.
1 марта 2020 года (начало 8-го лунного дня в 9:45. Растущая Луна в Тельце)
Можно давать в долг — денежки вернутся сторицей.
2 марта 2020 года (начало 9-го лунного дня в 10:06. Растущая Луна в Близнецах)
Возрастает вероятность нарваться на воров, которые могут утащить удачу.
3 марта 2020 года (начало 10-го лунного дня в 10:34. Растущая Луна в Близнецах)
За ошибки придется платить.
4 марта 2020 года (начало 11-го лунного дня в 11:14. Растущая Луна в Раке)
Есть вероятность нарваться на мошенника.
5 марта 2020 года (начало 12-го лунного дня в 12:08. Растущая Луна в Раке)
В первой половине дня решайте вопросы, связанные с недвижимостью.
6 марта 2020 года (начало 13-го лунного дня в 13:18. Растущая Луна в Раке)
Прислушивайтесь к своей интуиции. Сон подскажет, как действовать в спорной ситуации.
7 марта 2020 года (начало 14-го лунного дня в 14:41. Растущая Луна во Льве)
Позитивная энергия поможет привлечь энергию удачи.
8 марта 2020 года (начало 15-го лунного дня в 16:12. Растущая Луна во Льве)
Отпустите проблемы, представьте, что их вовсе нет!
9 марта 2020 года (начало 16-го лунного дня в 17:46. Луна в Деве. Полнолуние в 20:47)
Не принимайте без надобности решений, о которых можете жалеть.
10 марта 2020 года (начало 17-го лунного дня в 19:20. Убывающая Луна в Деве)
Мощная энергетика дня откроет в вас новый потенциал.
11 марта 2020 года (начало 18-го лунного дня в 20:52. Убывающая Луна в Весах)
Хорошо начинать поиски новой работы или смены деятельности.
12 марта 2020 года (начало 19-го лунного дня в 22:24. Убывающая Луна в Весах)
Отличный день для привлечения удачи с помощью личных ритуалов. Пересчитайте деньги в доме.
13 марта 2020 года (начало 20-го лунного дня в 23:54. Убывающая Луна в Скорпионе)
В этот день очень мудрым решением станет возвращение долгов.
14 марта 2020 года (20-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе)
Прислушайтесь к советам карт при решении денежных вопросов.
15 марта 2020 года (начало 21-го лунного дня в 1:20. Убывающая Луна в Стрельце)
Ни в коем случае не берите в долг, чтобы не отпугнуть денежную удачу.
16 марта 2020 года (начало 22-го лунного дня в 2:39. Убывающая Луна в Стрельце)
Проговаривайте время от времени заветную мечту.
17 марта 2020 года (начало 23-го лунного дня в 3:48. Убывающая Луна в Козероге)
Откажитесь от крупных трат, сосредоточьтесь на накоплении денежных средств.
18 марта 2020 года (начало 24-го лунного дня в 4:41. Убывающая Луна в Козероге)
Отправляясь в магазин, берите только ту сумму, которой хватит на необходимое.
19 марта 2020 года (начало 25-го лунного дня в 5:22. Убывающая Луна в Водолее)
С утра проведите обряд для отвязки от долгов и кредитов.
20 марта 2020 года (начало 26-го лунного дня в 5:52. Убывающая Луна в Водолее)
Будьте осторожны — сегодня возрастает вероятность нарваться на воров.
21 марта 2020 года (начало 27-го лунного дня в 6:14. Убывающая Луна в Водолее)
Не поднимайте найденные деньги — возьмете чужие проблемы.
22 марта 2020 года (начало 28-го лунного дня в 6:31. Убывающая Луна в Рыбах)
Сегодня постарайтесь обойтись без крупных трат.
23 марта 2020 года (начало 29-го лунного дня в 6:46. Убывающая Луна в Рыбах)
Осмысление ошибок поможет найти путь к достатку.
24 марта 2020 года (начало 30-го лунного дня в 6:58, начало 1-го лунного дня в 12:28. Луна в Овне. Новолуние в 12:28)
Сегодня необдуманные магические действия могут привести к материальным убыткам или потере сил.
25 марта 2020 года (начало 2-го лунного дня в 7:10. Растущая Луна в Овне)
Ни в коем случае не давайте в долг — свои деньги вы увидите не скоро, да еще и получите пробоину в вашем денежном энергопотоке.
26 марта 2020 года (начало 3-го лунного дня в 7:22. Растущая Луна в Овне)
Очень хороший день для поисков новой работы. Не понижайте свою планку.
27 марта 2020 года (начало 4-го лунного дня в 7:35. Растущая Луна в Тельце)
Благоприятно проведение обрядов на гармонизацию денежного потока.
28 марта 2020 года (начало 5-го лунного дня в 7:50. Растущая Луна в Тельце)
Ни в коем случае не давайте в долг — продумайте благовидный предлог и откажите.
29 марта 2020 года (начало 6-го лунного дня в 8:09. Растущая Луна в Близнецах)
Можно делать крупные покупки, совершать сделки, касающиеся недвижимости, налаживать новые деловые связи.
30 марта 2020 года (начало 7-го лунного дня в 8:33. Растущая Луна в Близнецах)
Не лучшее время для манипуляций со счетами и вкладами.
31 марта 2020 года (начало 8-го лунного дня в 9:08. Растущая Луна в Близнецах)
Энергетика дня благоприятствует любым денежным ритуалам.
Источник: hochu.ua