Денежный календарь на март 2020: когда оформлять кредит, а когда спрятать кошелек поглубже

Влиятельные и успешные люди зачастую прислушиваются к астрологам и оплачивают недешевые услуги нумерологов, зная, что небесные светила знают многое. Поэтому предлагаем познакомиться с денежным календарем на март 2020 и определить для себя, когда и какие денежные операции можно и нужно делать.

Астрология- это увлекательно

Астрология — это учение, в которое кто-то верит, а кто-то нет. Но небесные светила, невзирая ни что, по-прежнему подсказывают нам, как правильно поступать. Поэтому предлагаем познакомиться с датами в лунном денежном календаре на март 2020, когда стоит, а когда нет давать деньги в долг, пересчитывать свои накопления, делать серьезные покупки и откладывать сбережения на «черный день».

Влиятельные и успешные люди зачастую прислушиваются к астрологам и оплачивают недешевые услуги нумерологов, зная, что небесные светила знают многое. Поэтому предлагаем познакомиться с денежным календарем на март 2020 и определить для себя, когда и какие денежные операции можно и нужно делать, а когда — спрятать кошелек поглубже.

Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на март 2020 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.

Лунный денежный календарь

Можно давать в долг в марте 2020: 1 марта.

Можно возвращать долги в марте 2020: 9, 24 марта.

Нельзя давать долг в марте 2020: 25, 28 марта.

Когда пересчитывать деньги в марте 2020: 13 марта.



Можно брать кредиты и деньги в долг в марте 2020: 6 марта.Нельзя отдавать долги в марте 2020: 16 марта.Купите кошелек в марте 2020: 26 марта.Нельзя брать в долг в марте 2020: 15 марта.Покупайте подарки в марте 2020: 7, 17, 31, марта.Недавно мы опубликовали лунный календарь стрижек, окрашивания, маникюра и косметических процедур на март 2020.

Теперь давайте разберемся детальнее в лунном денежном календаре на март 2020.

1 марта 2020 года (начало 8-го лунного дня в 9:45. Растущая Луна в Тельце)

Можно давать в долг — денежки вернутся сторицей.

2 марта 2020 года (начало 9-го лунного дня в 10:06. Растущая Луна в Близнецах)

Возрастает вероятность нарваться на воров, которые могут утащить удачу.

3 марта 2020 года (начало 10-го лунного дня в 10:34. Растущая Луна в Близнецах)

За ошибки придется платить.

4 марта 2020 года (начало 11-го лунного дня в 11:14. Растущая Луна в Раке)

Есть вероятность нарваться на мошенника.

5 марта 2020 года (начало 12-го лунного дня в 12:08. Растущая Луна в Раке)

В первой половине дня решайте вопросы, связанные с недвижимостью.

6 марта 2020 года (начало 13-го лунного дня в 13:18. Растущая Луна в Раке)

Прислушивайтесь к своей интуиции. Сон подскажет, как действовать в спорной ситуации.

7 марта 2020 года (начало 14-го лунного дня в 14:41. Растущая Луна во Льве)

Позитивная энергия поможет привлечь энергию удачи.

8 марта 2020 года (начало 15-го лунного дня в 16:12. Растущая Луна во Льве)

Отпустите проблемы, представьте, что их вовсе нет!

9 марта 2020 года (начало 16-го лунного дня в 17:46. Луна в Деве. Полнолуние в 20:47)

Не принимайте без надобности решений, о которых можете жалеть.

10 марта 2020 года (начало 17-го лунного дня в 19:20. Убывающая Луна в Деве)

Мощная энергетика дня откроет в вас новый потенциал.

11 марта 2020 года (начало 18-го лунного дня в 20:52. Убывающая Луна в Весах)

Хорошо начинать поиски новой работы или смены деятельности.

12 марта 2020 года (начало 19-го лунного дня в 22:24. Убывающая Луна в Весах)

Отличный день для привлечения удачи с помощью личных ритуалов. Пересчитайте деньги в доме.

13 марта 2020 года (начало 20-го лунного дня в 23:54. Убывающая Луна в Скорпионе)

В этот день очень мудрым решением станет возвращение долгов.

14 марта 2020 года (20-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе)

Прислушайтесь к советам карт при решении денежных вопросов.

15 марта 2020 года (начало 21-го лунного дня в 1:20. Убывающая Луна в Стрельце)

Ни в коем случае не берите в долг, чтобы не отпугнуть денежную удачу.

16 марта 2020 года (начало 22-го лунного дня в 2:39. Убывающая Луна в Стрельце)

Проговаривайте время от времени заветную мечту.

17 марта 2020 года (начало 23-го лунного дня в 3:48. Убывающая Луна в Козероге)

Откажитесь от крупных трат, сосредоточьтесь на накоплении денежных средств.

18 марта 2020 года (начало 24-го лунного дня в 4:41. Убывающая Луна в Козероге)

Отправляясь в магазин, берите только ту сумму, которой хватит на необходимое.

19 марта 2020 года (начало 25-го лунного дня в 5:22. Убывающая Луна в Водолее)

С утра проведите обряд для отвязки от долгов и кредитов.

20 марта 2020 года (начало 26-го лунного дня в 5:52. Убывающая Луна в Водолее)

Будьте осторожны — сегодня возрастает вероятность нарваться на воров.

21 марта 2020 года (начало 27-го лунного дня в 6:14. Убывающая Луна в Водолее)

Не поднимайте найденные деньги — возьмете чужие проблемы.

22 марта 2020 года (начало 28-го лунного дня в 6:31. Убывающая Луна в Рыбах)

Сегодня постарайтесь обойтись без крупных трат.

23 марта 2020 года (начало 29-го лунного дня в 6:46. Убывающая Луна в Рыбах)

Осмысление ошибок поможет найти путь к достатку.

24 марта 2020 года (начало 30-го лунного дня в 6:58, начало 1-го лунного дня в 12:28. Луна в Овне. Новолуние в 12:28)

Сегодня необдуманные магические действия могут привести к материальным убыткам или потере сил.

25 марта 2020 года (начало 2-го лунного дня в 7:10. Растущая Луна в Овне)

Ни в коем случае не давайте в долг — свои деньги вы увидите не скоро, да еще и получите пробоину в вашем денежном энергопотоке.

26 марта 2020 года (начало 3-го лунного дня в 7:22. Растущая Луна в Овне)

Очень хороший день для поисков новой работы. Не понижайте свою планку.

27 марта 2020 года (начало 4-го лунного дня в 7:35. Растущая Луна в Тельце)

Благоприятно проведение обрядов на гармонизацию денежного потока.

28 марта 2020 года (начало 5-го лунного дня в 7:50. Растущая Луна в Тельце)

Ни в коем случае не давайте в долг — продумайте благовидный предлог и откажите.

29 марта 2020 года (начало 6-го лунного дня в 8:09. Растущая Луна в Близнецах)

Можно делать крупные покупки, совершать сделки, касающиеся недвижимости, налаживать новые деловые связи.

30 марта 2020 года (начало 7-го лунного дня в 8:33. Растущая Луна в Близнецах)

Не лучшее время для манипуляций со счетами и вкладами.

31 марта 2020 года (начало 8-го лунного дня в 9:08. Растущая Луна в Близнецах)

Энергетика дня благоприятствует любым денежным ритуалам.

Источник: hochu.ua