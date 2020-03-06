Как попасть в рай, рассказал священник Павел Плотников из Бердска

Не Бог определяет, где ей быть, а наша совесть, тот механизм, который встроен в нас. Совесть наша говорит, что я сделал хорошего или плохого. И за доброе награждает перед Богом, а за злое осуждает и наказывает.

Рай и ад у нас в душе

Существует ли рай и ад? Такой вопрос задают себе многие верующие. Священник Павел Плотников из Бердска, ныне служащий в церкви Новосибирска, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» ответил на вопросы, волнующие прихожан. Итак, как попасть в рай?

— Мы все представляем рай и ад. На самом деле, это состояние души человека. Не Бог определяет, где ей быть, а наша совесть, тот механизм, который встроен в нас. Совесть наша говорит, что я сделал хорошего или плохого. И за доброе награждает перед Богом, а за злое осуждает и наказывает.

А Бог, бесконечно любящий нас, с которым из-за этого встречи будут честные. Нам будет стыдно за то плохое, что мы натворили и не изменились, не покаялись в своих грехах. Нет грехов непрощенных, кроме нераскаянных.



Очень важно говорить о душе и о ее судьбе. Ей предстоит суд Божий. Бог не судья, который взвешивает поступки людей. Сколько людей, столько и состояний. Не бывает так, чтобы в душе были абсолютный рай и наслаждение, или абсолютный ад и мучение.

Всякие были откровения, указывающие на это, например, святого Макария. Встретил он однажды в пустыне череп. И спросил, кем ты был. Тот человек, душа которого была в этом теле, сказал: «Я языческий жрец, на этом месте кладбище. Мы находимся во мраке и одиночестве, но когда ты молишься отче, мы видим друг друга и утешаемся. Тяжелее тем, кто раньше были христианами, а потом отпали». У каждого свои мучения, — ответил отец Павел.