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Письмо в поддержку учителя русского языка школы №5 после истории с простоявшим 100 минут мальчиком написали родители Бердска

11:45 06.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Родители написали, что Ирина Шабатько лучший учитель, хороший специалист и очень открытый, добрый и вежливый человек. Назвали недоразумением ситуацию с «буйным» мальчиком, и не хотели бы чтобы она отразилась на ее дальнейшей работе в школе.

Письмо в поддержку учителя русского языка школы №5 после истории с простоявшим 100 минут мальчиком написали родители Бердска
Письмо в поддержку учителя школы №5 написали родители в Бердске

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, есть ли в школе №5 Бердска буллинг. 100 минут в наказание за плохое поведение простоял «буйный» мальчик на уроке русского языка учителя Ирины Шабатько. По словам родителей, мальчик был жестоко наказан. В школе учителя и директор в свою очередь просят спасти от этого «буйного» мальчика его одноклассников. Они требуют соблюдения школьных правил — мальчик матерится и дерется. Вскоре после поднятой проблемы в школе №4 состоялась встреча родителей, директора и учителей школы и родителей других одноклассников мальчика. На ней выяснилось, что он в классе такой не один. В конце общения родителям предложили несколько вариантов выхода из ситуации. Также напомним, что вице-мэр Бердска Носов осудил методы заставившего стоять 100 минут мальчика учителя русского языка, отметил, что школа — это не исправительная колония. При этом Носов подчеркнул, что учителя тоже надо беречь. Кроме воспитания он дает еще и знания.

После публикаций в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились родители школы №5 9 «Б» и 10 «А» классов с просьбой опубликовать письмо в поддержку учителя, Ирины Шабатько.

Открытое письмо в поддержку Ирины Владимировны Шабатько, учителя русского языка и литературы школы №5

Мы, ученики 9 «Б» и 10 «А» классов, школы №5, хотим выступить в защиту нашего учителя русского языка и литературы, Ирины Владимировны Шабатько. Этого учителя мы знаем не первый год. Она преподает в наших классах уроки русского языка и литературы с пятого класса. Ирина Владимировна является высококвалифицированным педагогом, который может найти подход абсолютно к каждому ученику. За все время, что мы учимся у нее , не было случая, когда она бы повысила голос на своих учеников, кого-то обидела. Всегда старается решить все вопросы спокойно и без конфликтов. Она очень общительный и добрый учитель, который всегда готова прийти на помощь: дать дельный совет, помочь решить проблему, поддержать любую беседу, всегда открыта со своими учениками. Предметы, которые она преподает, знает на высоком уровне, о чем можно судить по сдаваемым экзаменам ее учениками: на хорошо и отлично. Педагог готова сидеть в школе допоздна, чтобы отлично подготовить ребенка к олимпиаде, конкурсу чтецов, а также объяснить тему, если ученик ее не понял. Мы считаем, что наша Ирина Владимировна лучший учитель.
И очень хочется, чтобы это недоразумение, которое произошло с одним из учеников ее класса, а именно так хочется назвать этот инцидент, негативно не повлияло в дальнейшем на ее работу в нашей школе.

52 ученика 9 «Б» и 10 «А» кл., школы №5 Бердска.

Вернемся к истории. На встрече родителям предлагали сменить школу, форму обучения, сопровождать ребенка. Председатель городского совета отцов предложил отправить мальчика на групповую спортивную секцию. В итоге мама мальчика стала приходить вместе с ребенком на уроки. Но родители больше настроены поменять школу.
Как сейчас обстановка в школе — что поменялось в отношениях учителя русского языка, родителей и самого «буйного» мальчика — читайте продолжение в ближайшее время.

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От редакции

Интересно, что будет дальше?

Аноним, 06 марта 2020 12:08
А дальше не будет ничего Как этот горе-педагог работала,так и будет работать. Причем здесь ученики 9 и 10 классов.кто их заставил написать это письмо.Директор или русичка? Явно же,что все организовано.Может просто пусть она учит этих письмописцев,а в том классе,где это произошло убрать этого учителя
Нонна, 06 марта 2020 12:40
Интересно где наберёте уважаемый аноним столько учителей,если в угоду ученикам и родителям менять их.Да и общество должно под Вас подстроиться?Либо фантазер либо эгоист должен быть такой человек.

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