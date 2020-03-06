Как быстро заснуть ночью, если вы неожиданно проснулись? 3 главных правила быстрого засыпания

Калифорнийского университета провел исследование распространенного нарушения сна и пришел к ряду выводов: «Люди сразу задумываются, сколько им осталось спать, когда вставать и т.д.».

Женщинам требуется более длительный сон, чем мужчинам

Стресс, нагрузка, тревога и шумы — главные причины, по которым многие люди не могут полноценно отдохнуть ночью. Чтобы снова уснуть, люди совершают много ошибок, которые мешают им получить достаточно часов сна. Результат — сонливость и ощущение «разбитости» в течении дня. Эти три совета помогут быстро уснуть среди ночи.

Не смотрите на часы

Человек, просыпающейся ночью, смотрит на часы. Американский эксперт по сну Дженнифер Л. Мартин из Калифорнийского университета провел исследование распространенного нарушения сна и пришел к ряду выводов:



«Люди сразу задумываются, сколько им осталось спать, когда вставать и т.д.».

Люди ставят себя в стрессовую ситуацию. А там, где стресс — там невозможно уснуть.

Избегайте света

Если нужно воспользоваться туалетом, не включайте свет в комнате. Выделение мелатонина замедляется яркими лучами света. Это уменьшает его важный эффект. Эксперты советуют использовать максимум ночник когда, встаете с постели ночью.

Не поворачивайтесь без необходимости



Если не получается заснуть, не следует поворачиваться без необходимости в постели. Доведите мозг до сонливости иными методами: решите небольшой кроссворд, пролистайте журнал или книгу. Избегайте серфинга в смартфоне или работы на компьютере.

Источник: medikforum.ru