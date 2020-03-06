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Салют в честь годовщины смерти Сталина проведут в Екатеринбурге. Его поддержал губернатор

11:30 06.03.2020 Фото: dip.gubernator96 / Facebook
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал «смелым» решение местных жителей устроить салют по случаю 67-летия со дня смерти Иосифа Сталина.

Салют в честь годовщины смерти Сталина проведут в Екатеринбурге. Его поддержал губернатор
Губернатор поддержал салют в честь смерти Сталина

«Поступок жителей Екатеринбурга смелый и откровенный. Это четкое проявление позиции. А я уважаю и поддерживаю тех, кто не боится открыто озвучить свое мнение, тем более по вопросу, который регулярно вызывает ожесточенные споры», — написал он в своем Instagram.

Куйвашев пояснил, что личность Сталина является одной из самых спорных в российской истории. Так, одни считают, что он привел страну к победе в Великой Отечественной войне и впоследствии к созданию атомной бомбы. Однако другие, по его словам, не могут простить ему массовые репрессии, которые коснулись большей части семей, в том числе и семьи Куйвашева.

О том, что в Екатеринбурге состоялся салют в честь годовщины смерти вождя, ранее писали местные СМИ. Однако, по данным портала E1.RU, на салют пришли посмотреть не более 50 человек и длился он около пяти минут.

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции — Ближней даче — в результате кровоизлияния в мозг.

Источник: РБК

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От редакции

Как оцениваете личность Сталина в истории?

Аноним, 06 марта 2020 11:49
Не было ни одного в мире правителя, который бы больше уничтожил своего собственного народа чем это сделал Сталин. Десятки миллионов....голод, лагеря и тюрьмы, расстрелы. Навсегда в истории он останется самым великим палачем. Можно сюда добавить и десятки тысяч уничтоженных своих же офицеров перед войной, в результате чего армия вступила в войну обезглавленной.Его заигрывание с Гитлером, поставка сырья вопреки санкциям, обучение летчиков и танкистов Германии. Огромные жертвы и потери в начале войны тоже на его совести.
Андрей, 06 марта 2020 12:46
Маразм отмечать смерть человека салютом,совсем озверели люди!Как можно жить столько времени с такой ненавистью.Многие и репрессированных своих знают только по рассказам,а такое чувство что это их конкретно коснулось!
Аноним, 06 марта 2020 11:58
А за друга Сталина, дружба с которым была "скреплена кровью", Адольфа, не хотят салют устроить? Ну так, заодно. За двух друзей...бывших
Аноним, 06 марта 2020 12:21
А Гитлер тут причём? Тогда уж и Пилсудского считайте его другом, учитывая "Декларацию о неприменении силы между Германией и Польшей".
Аноним, 06 марта 2020 12:22
Так салют не за Сталина, а по поводу его смерти.
Аноним, 06 марта 2020 12:32
Аноним, 06 марта 2020 12:21
Не передергивайте.
Я не о договоре о ненападении, а именно о договоре о дружбе, заключенном позднее. И о поздравительной телеграмме Гитлера Сталину с совместной "победой" над Польшей и дружбе "скрепленной кровью". Гугл в помощь, или Дилетант почитайте. Там ДОКУМЕНТЫ, раскрытые и открытые.
НЕ ПЕРЕДЕРГИВАЙТЕ!
Аноним, 06 марта 2020 12:27
ИМХО, по Сталину ностальгируют неудачники по жизни, озлобленные на всех, кто удачливее. И понятно, их большинство. Они хотят "справедливости" для всех остальных. Чтобы всех плохих посадили а лучше расстреляли, а им из экспроприированных денег добавили жалование.
Но невдомек убогим, что для соседа они сами являются в чем-то "плохими" и в один прекрасный день приедут за ними, их родителями или детьми. Потому что их романтические фантазии о том, что все было сурово но по закону размажутся об реальность как сопли.
Расстрелы по РАЗНАРЯДКЕ, по запланированному количеству людей по регионам, какой тут к черту закон. Задача была нагонять ужас и трепет на население и она была решена.

ПС: не дай бог подумать что я топлю за нынешних воров у власти. Но Сталин не с преступностью справился а с народом. Остатки которого до сих пор поражены раболепием до глубины души.......
Аноним, 06 марта 2020 12:46
К сожалению про этого достойнейшего человека мы еще очень мало знаем.
В 90-е начали открывать архивы 30-40-х годов, и страна ужаснулась (те, кто интересовался) Но с приходом другого достойнейшего человека архивы срочно стали закрывать.
В настоящий момент мы знаем менее 30% о Войне и очень мало о людоедских репрессиях 30-х.
Для самых одаренных поклонников этого достойнейшего человека-как вы думаете, архивы не раскрывают потому, что мы много нового хорошего о нем узнаем или не очень????

Впрочем, когда в голове методичка, думать нЕчем..

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