Салют в честь годовщины смерти Сталина проведут в Екатеринбурге. Его поддержал губернатор

«Поступок жителей Екатеринбурга смелый и откровенный. Это четкое проявление позиции. А я уважаю и поддерживаю тех, кто не боится открыто озвучить свое мнение, тем более по вопросу, который регулярно вызывает ожесточенные споры», — написал он в своем Instagram.
Куйвашев пояснил, что личность Сталина является одной из самых спорных в российской истории. Так, одни считают, что он привел страну к победе в Великой Отечественной войне и впоследствии к созданию атомной бомбы. Однако другие, по его словам, не могут простить ему массовые репрессии, которые коснулись большей части семей, в том числе и семьи Куйвашева.
О том, что в Екатеринбурге состоялся салют в честь годовщины смерти вождя, ранее писали местные СМИ. Однако, по данным портала E1.RU, на салют пришли посмотреть не более 50 человек и длился он около пяти минут.
Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции — Ближней даче — в результате кровоизлияния в мозг.
Источник: РБК
Не передергивайте.
Я не о договоре о ненападении, а именно о договоре о дружбе, заключенном позднее. И о поздравительной телеграмме Гитлера Сталину с совместной "победой" над Польшей и дружбе "скрепленной кровью". Гугл в помощь, или Дилетант почитайте. Там ДОКУМЕНТЫ, раскрытые и открытые.
НЕ ПЕРЕДЕРГИВАЙТЕ!
Но невдомек убогим, что для соседа они сами являются в чем-то "плохими" и в один прекрасный день приедут за ними, их родителями или детьми. Потому что их романтические фантазии о том, что все было сурово но по закону размажутся об реальность как сопли.
Расстрелы по РАЗНАРЯДКЕ, по запланированному количеству людей по регионам, какой тут к черту закон. Задача была нагонять ужас и трепет на население и она была решена.
ПС: не дай бог подумать что я топлю за нынешних воров у власти. Но Сталин не с преступностью справился а с народом. Остатки которого до сих пор поражены раболепием до глубины души.......
В 90-е начали открывать архивы 30-40-х годов, и страна ужаснулась (те, кто интересовался) Но с приходом другого достойнейшего человека архивы срочно стали закрывать.
В настоящий момент мы знаем менее 30% о Войне и очень мало о людоедских репрессиях 30-х.
Для самых одаренных поклонников этого достойнейшего человека-как вы думаете, архивы не раскрывают потому, что мы много нового хорошего о нем узнаем или не очень????
Впрочем, когда в голове методичка, думать нЕчем..