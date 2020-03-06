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Подслушивают все: Сходила в бар. Переспала с незнакомцем. Родился сын. Муж думает от него, делится накануне 8 Марта жительница Бердска

11:26 06.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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О чем пишут рассказывают подписчики в группах «Подслушано» в Бердске и Искитиме в соцсети «Вконтакте». Не только о потерянных животных и о коронавирусе.

Подслушивают все: Сходила в бар. Переспала с незнакомцем. Родился сын. Муж думает от него, делится накануне 8 Марта жительница Бердска
Девушка познакомилась с парнем в одном из баров Бердска
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Подслушивают все: Сходила в бар. Переспала с незнакомцем. Родился сын. Муж думает от него, делится накануне 8 Марта жительница Бердска

Подслушивают все: Сходила в бар. Переспала с незнакомцем. Родился сын. Муж думает от него, делится накануне 8 Марта жительница БердскаСекс: по каким причинам люди занимаются сексомЕщё 59 новостей

О чем пишут жители Бердска и Искитима в соцсетях? Как правило, о наболевших темах, высказывают свое мнение о ситуации в стране или, рассказывают истории своей жизни. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подслушивают все.

Со своей истории поделилась девушка, которая не стала озвучивать свое имя:

— Чуть больше года назад приехали в бар с подружками. Много пили, курили, танцевали, смеялись и отбивались от престарелых мужиков. Я изрядно напилась и уехала к одному молодому симпатичному парню. Парадокс для такого заведения, но факт остаётся фактом. В общем, мы переспали. Без презерватива… Я была просто пьяная в дрова. Залёт.

Долгие походы по врачам. Спасибо всем богам, что отделалась от всяких ЗППП лишь испугом, но от ребёнка так просто не «отделаешься». Итог: вот уже как год, мой муж думает, что у него получился прекрасный сынишка. Благо, что сынишка пошёл в мать, — написала бердчанка.

Подписчица паблика группы «Подслушано Бердск» в соцсети «Вконтакте» Варвара Жадченко написала, что из-за таких девушек всех женщин гребут под одну гребёнку.

— Это что лайфхак, — поинтересовалась Юлия Король.

Правда, некоторые участники группы считают, что администратором группы «придумал прекрасный сценарий для НТВ».

— Вранье, фейк. Уже нечем собирать лайки и коментарии, — предположил Михаил Дорохов.

Один аноним в группе «Подслушано Бердск» призвал подписчиков быть веселее:
— Что такие кислые! Весна идёт, весне дорогу!Весна — время зарождения новой жизни и начала перемен к лучшему!
Кто что думает, у кого какие планы на весну? Чего бы хотели изменить в себе и своей жизни, что наконец-то сделать?

Некоторые высказываются о татуировках:
— Не понимаю эту моду с татуировками. Раньше считалось позорным иметь какие-либо отметины на теле, сразу считалось, что арестант, ЗЭКа и тд. А сейчас все от мала до велика щеголяют разукрашенные. Ладно парни, но девочки то куда? У женщины должно быть девственно-чистое тело, а не грязная половая тряпка.

Как правило, участники паблика «Подслушано в Искитиме» сообщают горожанам о найденных вещах и животных. Но и здесь попадаются весьма личные вопросы:

— Кто-нибудь в Искитиме в нашу ЖК обращался за квотой на ЭКО? Или же знакомые ваши, вообщем, буду очень благодарна любой информации от вас, — написал аноним 5 марта.

Несколькими днями раньше анонимный подписчик высказался о коронавирусе:

— Сколько ещё будут говорить про коронавирус? Сначала думали что все это кончится, но он все больше распространяется. Что вообще думаете по этому поводу? Кажется, что нужно действительно покупать маски и обезопасить себя, серьёзно кажется.


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От редакции

Обманываете своего мужа/жену?

Аноним, 06 марта 2020 11:41
теперь и в газете будут анонимные слухи из соцсетей выборочно перепечатывать?
Убеждаюсь в очередной раз, что анонимность - это абсолютное зло современного мира

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