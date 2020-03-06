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И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске

13:15 06.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Женщинам вручили медали в честь 75-летия великой Победы и благодарности Законодательного собрания Новосибирской области.

И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске

Женщинам вручили медали в честь 75-летия великой Победы

5 марта состоялось торжественное собрание общественности, посвященное Международному женскому дню. В зале собрались работницы бердских предприятий и организаций, учреждений культуры, здравоохранения и образования, ветераны города и члены общественных организаций Накануне 8 Марта в адрес бердских женщин прозвучали традиционные речи с поздравлениями от первых лиц города во Дворце культуры «Родина».
На празднике «Женщина. Судьба. Победа» мамы, бабушки, девочки, женщины выслушали слова поздравления и признательности.

— Самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске. С наступающим праздником, наши любимые, дорогие мамы, бабушки, тети. Большое спасибо за вклад в развитие Бердска. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и труда,- сказал исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров.
Праздник «Женщина. Судьба. Победа» посвящен 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войны.
— Около 800 тысяч женщин в годы войны с честью выполнили свой долг во всех родах войск. За время Войны орденами и медалями были награждены около 150 тысяч женщин-воинов Красной Армии, более 90 женщинам присвоено звание Героя Советского Союза. Среди жительниц Бердска есть женщины, чей пример достоин глубокого уважения,- озвучили ведущие со сцены.
Тех, кто выстоял в годы Великой Отечественной войны наградили медалями в честь 75-летия великой Победы.
Валентина Бахарева в годы войны работала в колхозе. Получив медицинское образование 42 года проработала в системе здравоохранения. Валентине Павловне за многолетний добросовестный труд присвоено звание «Ветеран труда».
Анна Пчелкина в 13 лет поступила в Улыбинскую вечернюю школу, а после ее окончания пошла на куры трактористов. Она работала на тракторе с раннего утра до позднего вечера. С 1968 года работала на Бердском хлебокомбинате. Ветеран труда награждена медалями 50, 60, 70 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Зинаида Марченко с 14 лет работала в колхозе «Совет Ильича», зачем в артели по переработке льна,где изготавливали веревки для фронта. В послевоенное время более 25 лет женщина трудилась на БЭМЗе лаборантов измерительных приборов. Зинаида Ивановна ветеран труда республиканского значения. Победитель Соцсоревнования 1973-1976 годы, ударник девятой пятилетки. Награждена медалями 75 и 85 лет Новосибирской области.
Нина Евстафьева в военные годы работала в Алтайском крае. Сеяла хлеб, садила овощи, вязала носки и варежки. После войны 24 года проработала на БЭМЗе. Награждена медалями 75 и 85 лет Новосибирской области.
Галина Кузьмич после окончания Великой Отечественной войны с харьковским заводом №296 поехала на Украину. В 1954 году переехала в Бердск, где 37 лет работала на Бердском радиозаводе.
Евдокия Генералова также работала на Бердском радиозаводе. В 1951 году поступила в медучилище и затем 40 лет работала медсестрой.
Валентина Руденкова в годы войны работала моляром в седьмом цехе Бердского радиозавода.
Клавдия Дурасенко во время великой Отечественной войны ездила с Тальменки на Бердский радиозавод. Трудилась токарем, затем сварщиком Награждена орденом «Знак почета».
Зал аплодировал стоя великим женщинам города Бердска.
За активную жизненную позицию и вклад в общественную жизнь Бердска благодарностями Законодательного собрания Новосибирской области были награждены Ирина Гридасова, Татьяна Александрова, Светлана Ульянкина, Раиса Устинова.
Торжественную часть продолжил концерт творческих коллективов.

И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске

Автор видео Елена Белоусова

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