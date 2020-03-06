06.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Экстренно соберутся послы стран Евросоюза для поиска путей улучшения отношений с Россией

12:00 06.03.2020 Фото: 123ru.net
0

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что со времени воссоединения Крыма с Россией в ЕС действует «стратегия по РФ с принципами, которые до сих пор хорошо работают».

Экстренно соберутся послы стран Евросоюза для поиска путей улучшения отношений с Россией
Евросоюз хочет улучшить отношения с Россией

Евросоюз должен улучшить отношения и сотрудничество с Россией, эта тема обсуждалась главами МИД 27 стран ЕС на неформальной встрече в Загребе в четверг и войдет в повестку дня экстренного заседания 6 марта. Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи Совета ЕС в хорватской столице.

«Турция и Россия были в нашей повестке. Наши отношения с ними сложные, конечно, но мы должны улучшить их по многим соображениям», — сказал он.

По его словам, со времени воссоединения Крыма с Россией в ЕС действует «стратегия по РФ с принципами, которые до сих пор хорошо работают». «Но нам нужно усилить взаимодействие [с Россией] по ряду вопросов < ...> Это, например, изменение климата, Сирия, Ливия, важная роль РФ в вопросах, которые напрямую касаются нашей безопасности», — добавил Боррель.

Он также заявил, что по итогам заседания в четверг официальных документов не будет, однако главы МИД одобрят заявление в пятницу после экстренной встречи.

Ранее Боррель назначил на 6 марта экстренное заседание министров иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза, посвященное ситуации в сирийском Идлибе. Хорватия в настоящее время председательствует в Совете ЕС, поэтому заседание Боррель предложил провести в Загребе. Он подчеркнул, что, по мнению ЕС, кризис в Сирии не имеет военного решения, и призвал все стороны, в первую очередь Дамаск, срочно возобновить политический процесс под эгидой ООН. Боррель также заявил о готовности Евросоюза оказать срочную гуманитарную помощь населению Идлиба, находящемуся на неподконтрольной правительству Сирии территории.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда ЕС снимет санкции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Провалился под лёд автомобиль с двумя людьми в Хабаровске
13:30 06-03-2020
Провалился под лёд автомобиль с двумя людьми в Хабаровске
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
13:30 06-03-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
БердскИ.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
13:15 06-03-2020
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
БердскТайна набережной: Возбудила уголовное дело из-за незаконного завладения землей на побережье полиция Бердска
13:07 06-03-2020
Тайна набережной: Возбудила уголовное дело из-за незаконного завладения землей на побережье полиция Бердска
БердскРазошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть Бердска 65
13:05 06-03-2020
Разошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть Бердска
БердскДля чего нужно соблюдать Великий пост-2020, рассказал священник Павел Плотников из Бердска
13:00 06-03-2020
Для чего нужно соблюдать Великий пост-2020, рассказал священник Павел Плотников из Бердска
БердскОтказала в митинге 14 марта противникам исправительного центра ГУФСИН власть Бердска
12:52 06-03-2020
Отказала в митинге 14 марта противникам исправительного центра ГУФСИН власть Бердска
Увеличить выплаты по больничным из-за коронавируса предложили в России
12:45 06-03-2020
Увеличить выплаты по больничным из-за коронавируса предложили в России
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
12:31 06-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
«Поймаю, убью»: открытые капканы раскидали по жилому микрорайону в Новосибирске
12:30 06-03-2020
«Поймаю, убью»: открытые капканы раскидали по жилому микрорайону в Новосибирске