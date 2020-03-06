Экстренно соберутся послы стран Евросоюза для поиска путей улучшения отношений с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что со времени воссоединения Крыма с Россией в ЕС действует «стратегия по РФ с принципами, которые до сих пор хорошо работают».

Евросоюз хочет улучшить отношения с Россией

Евросоюз должен улучшить отношения и сотрудничество с Россией, эта тема обсуждалась главами МИД 27 стран ЕС на неформальной встрече в Загребе в четверг и войдет в повестку дня экстренного заседания 6 марта. Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи Совета ЕС в хорватской столице.

«Турция и Россия были в нашей повестке. Наши отношения с ними сложные, конечно, но мы должны улучшить их по многим соображениям», — сказал он.

По его словам, со времени воссоединения Крыма с Россией в ЕС действует «стратегия по РФ с принципами, которые до сих пор хорошо работают». «Но нам нужно усилить взаимодействие [с Россией] по ряду вопросов < ...> Это, например, изменение климата, Сирия, Ливия, важная роль РФ в вопросах, которые напрямую касаются нашей безопасности», — добавил Боррель.

Он также заявил, что по итогам заседания в четверг официальных документов не будет, однако главы МИД одобрят заявление в пятницу после экстренной встречи.

Ранее Боррель назначил на 6 марта экстренное заседание министров иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза, посвященное ситуации в сирийском Идлибе. Хорватия в настоящее время председательствует в Совете ЕС, поэтому заседание Боррель предложил провести в Загребе. Он подчеркнул, что, по мнению ЕС, кризис в Сирии не имеет военного решения, и призвал все стороны, в первую очередь Дамаск, срочно возобновить политический процесс под эгидой ООН. Боррель также заявил о готовности Евросоюза оказать срочную гуманитарную помощь населению Идлиба, находящемуся на неподконтрольной правительству Сирии территории.

Источник: ТАСС