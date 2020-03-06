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Нарушения в исполнении В 8 из 12 нацпроектов нашла прокуратура в Новосибирске

12:15 06.03.2020 Фото: solnechnogorsk.bezformata.com
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Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Нарушения в исполнении В 8 из 12 нацпроектов нашла прокуратура в Новосибирске
Нацпроекты — драйвер экономики России

Нарушения при реализации восьми из двенадцати национальных проектов обнаружены в Новосибирской области, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

«В особом поле зрения находится вопрос реализации национальных проектов. [В 2019 году] прокурорами выявлены нарушения при исполнении восьми из них. Пресечено неэффективное использование почти 5 млн рублей, к административной ответственности привлечены шесть лиц», — сказал Крылов.

По его словам, наибольшее количество нарушений обнаружено при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Среди них: приемка невыполненных работ, не освоение субсидий на благоустройство одного из парков. Также много нарушений найдено при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части качества и полноты ремонта.

Кроме того, детский сад по нацпроекту «Демография» строили в регионе без разрешительной документации. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» не использовалось дорогостоящего оборудования, также были нарушены сроки ремонта спортзала по нацпроекту «Образование». А в рамках нацпроекта «Экология» в регионе не провели меры по восстановлению леса.

Паспорта 12 нацпроектов («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт») и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Источник: ТАСС

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