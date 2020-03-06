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Трое погибли в страшном пожаре в Алтайском крае. Тело ребенка огонь изуродовал до неузнаваемости

11:12 06.03.2020 Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Трое погибли в страшном пожаре в Алтайском крае. Тело ребенка огонь изуродовал до неузнаваемости
Трое погибли, пожарные предупреждают об опасности

В 3:57 на пульт диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в доме по улице Нижнее-Цесовская. На момент прибытия первого подразделения дом уже горел открытым огнем. Возгорание было обнаружено поздно и пламя по деревянным конструкциям успело распространиться на площадь около 60 квадратных метров. К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 17 человек личного состава, 4 единицы техники, в том числе 3 автоцистерны. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы. Около часа потребовалось для ликвидации открытого горения. На месте происшествия обнаружены трое погибших, в том числе ребёнок (погибшая девочка не проживала в доме, была в гостях у родственников).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают представители следственного управления. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Остаётся констатировать, что в огне пожаров по-прежнему гибнут дети, гибнут практически всегда по недосмотру потерявших бдительность взрослых. Ведь даже если наши маленькие сограждане не играют с огнем, не подвергают себя смертельной опасности, они всё равно остаются в «группе риска». Перед лицом огненной стихии они самые беззащитные, обеспечить их безопасности в любой ситуации – важнейшая обязанность взрослых.

Не стоит быть беспечными, следует помнить, что обеспечение защиты жилья от огненной беды – в высшей степени важная задача. Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, ветхая проводка, неисправность печи или электроприбора могут стать причиной настоящей трагедии.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает: в крае практически ежедневно регистрируются пожары, произошедшие из-за неосторожного обращения с огнем, на которых получают травмы и гибнут люди, уничтожается нажитое имущество. Не будьте беспечны! Помните: любая неосторожность при обращении с огнём может стать причиной непоправимой трагедии.

Источник: ГУ МЧС по Алтайскому краю

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