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Даты родительских суббот в марте 2020 года: как поминать усопших 14, 21 и 28 марта

20:54 06.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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28 марта – люди традиционно ходят на службу в церковь, затем направляются к могилам усопших и там продолжают молиться. Кроме того, в местах захоронения зажигают свечи или лампадки. Оставлять угощения на могилках запрещено, лучше отнести их в церковь или раздать нуждающимся.

Даты родительских суббот в марте 2020 года: как поминать усопших 14, 21 и 28 марта
Бердское кладбище разрастается

Многим людям известно, что почитать память умерших нужно в специально предназначенные для этого дни — Родительские субботы. В это время проводятся специальные службы, на которых читают молитвы за тех людей, кто отошел в мир иной.

В церковном календаре указаны даты всех праздников (в том числе и переходящих), а также дни памяти и прочие значимые события православных верующих. Ознакомившись с датами Родительских дней, каждый человек сможет заблаговременно спланировать свой график, чтобы посетить в эти дни и церковь, и кладбище. К тому же согласовать даты и время поминальных обедов с родными.

Родительские субботы в марте 2020 года

Март 2020 года — период Великого поста. В это время верующие православной церкви соблюдают особый режим питания, отказывают себе в некоторых излишествах и, конечно же ,почитают память умерших. Для этого в церковном календаре указано сразу 3 даты.
14 марта – в этот день священнослужители проводят специальную службу. После основной проповеди он совершает особый молебен в память об усопших. После церковной службы верующие отправляются на места захоронения родных, читают там также молитвы, зажигают лампадки. После этого позволительно устроить дома поминальный обед, на который следует пригласить всех родственников.

21 марта — во всех святых обителях совершаются особые богослужения. Люди пишут имена умерших родственников и знакомых на листочках, затем передают их священникам, чтобы те упомянули их в своих молебнах. После церковной службы также следует пойти на кладбище, убраться на могилках покойных, можно также посадить там какие-то многолетние растения. Считается, что это порадует души умерших.

28 марта – люди традиционно ходят на службу в церковь, затем направляются к могилам усопших и там продолжают молиться. Кроме того, в местах захоронения зажигают свечи или лампадки. Оставлять угощения на могилках запрещено, лучше отнести их в церковь или раздать нуждающимся.

Значение Родительских суббот в православной церкви

Родительские субботы имеют важное значение у православных. Помимо того, что в этот день принято почитать память умерших, священнослужители указывают живым на то, как быстротечна их жизнь. Они призывают верующих быть благоразумными, не совершать дурных поступков и не желать никому зла.

Помимо молитв об упокоении душ покойных, верующие также просят прощения за свои грехи. Ведь ценность человека представляет не только жизнь, но и его душа. Она не должна становиться резервуаром для грехов человека. Душа должна развиваться и очищаться, чтобы впоследствии отойти к Богу.

Источник: rsute.ru

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