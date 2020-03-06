Изуродовал лицо жестокими ударами после новости о расставании парень

На помощь пострадавшей пришли соседи

Жительница Великобритании серьезно пострадала от молодого человека, с которым решила расстаться. Ревнивый мужчина ее попросту изуродовал.

30-летняя Эмма Бигналл пострадала от рук своего летнего сожителя Яка, пишет The Sun.

Девушка решила бросить своего парня, однако его реакция оказалась для нее большой неожиданностью. Злоумышленник начал избивать ее, причем бил исключительно в лицо.

«Он просто хотел испортить мою внешность, чтобы меня больше никто не хотел», — рассказала Бигналл. Причем сам нападавший в этом и признался.

Избитую женщину спасли соседи, которые услышали ее крики. Однако она серьезно пострадала.

Як был задержан и приговорен к тюремному сроку в 15 месяцев.

Источник: РЕН ТВ