06.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Изуродовал лицо жестокими ударами после новости о расставании парень

11:39 06.03.2020 Фото: my.ua
0

Мужчину задержали.

Изуродовал лицо жестокими ударами после новости о расставании парень
На помощь пострадавшей пришли соседи

Жительница Великобритании серьезно пострадала от молодого человека, с которым решила расстаться. Ревнивый мужчина ее попросту изуродовал.

30-летняя Эмма Бигналл пострадала от рук своего летнего сожителя Яка, пишет The Sun.

Девушка решила бросить своего парня, однако его реакция оказалась для нее большой неожиданностью. Злоумышленник начал избивать ее, причем бил исключительно в лицо.

«Он просто хотел испортить мою внешность, чтобы меня больше никто не хотел», — рассказала Бигналл. Причем сам нападавший в этом и признался.

Избитую женщину спасли соседи, которые услышали ее крики. Однако она серьезно пострадала.

Як был задержан и приговорен к тюремному сроку в 15 месяцев.

Источник: РЕН ТВ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливое наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Провалился под лёд автомобиль с двумя людьми в Хабаровске
13:30 06-03-2020
Провалился под лёд автомобиль с двумя людьми в Хабаровске
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
13:30 06-03-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
БердскИ.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
13:15 06-03-2020
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
БердскТайна набережной: Возбудила уголовное дело из-за незаконного завладения землей на побережье полиция Бердска
13:07 06-03-2020
Тайна набережной: Возбудила уголовное дело из-за незаконного завладения землей на побережье полиция Бердска
БердскРазошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть Бердска 65
13:05 06-03-2020
Разошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть Бердска
БердскДля чего нужно соблюдать Великий пост-2020, рассказал священник Павел Плотников из Бердска
13:00 06-03-2020
Для чего нужно соблюдать Великий пост-2020, рассказал священник Павел Плотников из Бердска
БердскОтказала в митинге 14 марта противникам исправительного центра ГУФСИН власть Бердска
12:52 06-03-2020
Отказала в митинге 14 марта противникам исправительного центра ГУФСИН власть Бердска
Увеличить выплаты по больничным из-за коронавируса предложили в России
12:45 06-03-2020
Увеличить выплаты по больничным из-за коронавируса предложили в России
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
12:31 06-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
«Поймаю, убью»: открытые капканы раскидали по жилому микрорайону в Новосибирске
12:30 06-03-2020
«Поймаю, убью»: открытые капканы раскидали по жилому микрорайону в Новосибирске