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«Поймаю, убью»: открытые капканы раскидали по жилому микрорайону в Новосибирске

12:30 06.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Новосибирец забрал капканы, а потом на него посыпали угрозы.

«Поймаю, убью»: открытые капканы раскидали по жилому микрорайону в Новосибирске
Капканы нашел местных житель, затем ему начали угрожать

Дикие звери атакуют Новосибирск. Иначе, зачем браконьеры ставят капканы прямо в городе? Житель Ключ-Камышенского плато нашел ловушку недалеко от своего дома на тропинке в лесополосе. Там, где гуляют владельцы собак и отдыхают семьи с детьми. Возник вопрос – а можно ли, вообще, ставить капканы в городе? Ведь в них могут попасть и домашние животные, и дети. И куда обращаться, если обнаружил опасную находку? Наша съемочная группа выехала на место и нашла еще два взведенных капкана.

Сергей выгуливает Джессику каждое утро. От его дома до этого места всего метров 300. Говорит, повезло, и что собака сюда не наступила, и что догадался ткнуть в непонятную конструкцию палкой, а не рукой.

Сергей Сибиряк, местный житель:

«Я вначале не понял, что это – капуста посреди леса, припорошенная снегом, какие-то два пакета… Они вот здесь были. Вот палка, которой я спустил капкан. Капкан тут же сразу сработал».

Небольшой лесной массив между жилыми домами и промышленной зоной – место популярное. Здесь выгуливают собак, гуляют семьи с детьми, люди катаются на снегоходах, жарят шашлыки. Но, несмотря на близость к человеку, судя по обилию следов на снегу, здесь водятся зайцы. Потому на месте установки капкана мы нашли сразу несколько вилков капусты. Животных прикормили и установили капканы. Прямо на тропинке, один шаг вправо и можно получить травму.

Сергей Сибиряк, местный житель:

«Здесь очень много собачников гуляет с собаками, отпускают с поводков, то есть собака очень легко может попасться в такой капканчик. То есть лапа залезет и всё, она попадется».

Капканы Сергей забрал домой, чтобы никто не пострадал, а также предупредил соседей об опасности. На следующее утро на месте обнаружения ловушки на снегу было оставлено послание с угрозой – «Поймаю, убью».

Анна Гурьянова, корреспондент:

«Найденные капканы лучше не забирать с места установки. Нужно сразу же вызвать сотрудников полиции и специалистов департамента по охране животного мира. Ведь браконьер мог поставить не одну ловушку, а целую серию. И убирать нужно всё, чтобы никто не пострадал».

Мы решили проверить эту версию самостоятельно и в нескольких метрах от этой ловушки обнаружили еще два капкана. Оба были взведены. Их легко обнаружить по цепям и проволоке, которой они привязаны к веткам. И везде разложена капуста.

Мы деактивировали ловушки и оставили их на месте, чтобы их могли обнаружить и изъять инспекторы Управления по охране животного мира. Сегодня сотрудники выехали на Ключ-Камышенское плато. Это первый случай обнаружения капканов в черте города. Кстати, это строжайше запрещено. Тем более что охотничий сезон на пушных зверей завершен больше месяца назад. Сейчас зайцы должны готовиться к выведению потомства, им нужен корм и покой. Капканы можно использовать для ловли нескольких видов животных, их список ограничен. Такие ловушки ставят только в охотничьих угодьях только во время официального сезона с получением разрешения.

Константин Никулин, заместитель руководителя регионального Управления по охране животного мира:

«Если человека задержат с капканами, то он нарушит правила охоты. Ему грозит штраф от 500 рублей до 4 тысяч рублей по статье 8.37. части первой КоАП РФ».

Если у браконьера с собой будут тушки добытых зверей, каждая потянет еще на штраф от 3 до 5 тысяч рублей в зависимости от пола животного. Но только если нарушителя поймают. О капканах нужно сообщать в охотуправление по телефону 200-10-35. А еще стоит быть внимательнее на прогулках в городских лесах. Могут встретиться дикие звери, и речь идет совсем не о зайцах.

Источник: телестанция «Мир»

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Кто расставил капканы?

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