Выбираем счастливое имя для удачной жизни ребенка по гороскопу

Имя – это первый подарок от родителей в день рождения.

Астрологи считают, что имя влияет на судьбу

Имя человека астрологи советуют подбирать по гороскопу, оно поможет создать удачную и счастливую жизнь как на работе, так и в личной жизни, повлияет на характер, а также на судьбу. Имя – это первый подарок от родителей в день рождения.

Как назвать детей Овнов, Тельцов, Близнецов

Многие родители часто задаются вопросом, как правильно назвать новорождённого, чтобы жизнь была удачной и счастливой. Одни в погоне за самыми редкими именами, другие же, совершенно наоборот, стараются назвать ребёнка сказочным именем.

Овен

Если в семье появился ребенок-Овен, они очень энергичные, разносторонние личности, порой бывают упрямыми и амбициозными. Овны по жизни настоящие лидеры, которые всегда добиваются самой заветной мечты. С такими детьми порой бывает непросто, они всегда хотят быть лидерами в своей жизни. Для них стоит подбирать следующие имена для мальчиков: Александр, Николай, Борис, Богдан, Ярослав, Владимир, Юрий, Егор. Имена для девочек: Александра, Галина, Лариса, Святослава, Валерия, Ксения, Алла, Мирослава, Дарья.

Телец

Уверенные в себе, практичные, терпеливые натуры. С лёгкостью принимают как положительные, так и негативные вести. В гневе способны разрушить практически всё, что попадается на пути. Если их попытаются вывести из себя, астрологи советуют быть начеку, они отомстят и жестоко накажут человека. Тельцам часто не хватает романтики, поэтому от окружающих требуют одно – дарить как можно больше счастья и удачи.

Если в семье появились Тельцы, астрологи советуют назвать их следующими именами. Девочкам можно выбрать: Елизавета, Ульяна, Дарья, Марьяна, Карина, Любава, Сабрина, Ульяна, Дана, Ева, Полина. Для мальчиков можно подобрать одно из таких имен: Тарас, Михаил, Иннокентий, Павел, Петр, Добрыня, Валентин, Георгий, Марк. Данные имена принесут своему владельцу удачу в жизни и большое счастье.

Близнецы

С появлением в семье представителей данного знака зодиака советуют быть всегда начеку. Они очень неусидчивые, всегда ищут различные приключения на свою голову. К выбору имени советуют отнестись серьезно, так как можно навредить судьбе и вызвать агрессию. Близнецам хорошо подходят для девочек следующие имена: Анжела, Агата, Агния, Мария. Для мальчиков советуют подбирать: Глеб, Григорий, Константин, Сергей.

Как назвать детей Раков, Львов, Дев

Рак

Эмоциональные, общительные, очень яркие натуры. Они всегда хотят быть в центре внимания. Очень ласковые и доверчивые, поэтому для девочек хорошо подойдут такие имена: Марианна, Эвелина, Елена, Елизавета, Амина, Луиза, Олеся. Для мальчиков можно выбрать: Юрий, Илья, Иван, Лев, Степан, Тимофей, Юлий.

Лев

Представители данного знака зодиака обожают быть всегда в центре внимания, любознательные, уверенные в себе личности. Для них важно, чтобы мир крутился вокруг них. Львами управляет Солнце, поэтому они очень яркие и решительные. Хорошо подходят следующие имена для девочек: Арина, Марина, Диана, Раиса, Злата. Для мальчиков можно подобрать: Илья, Серафим, Артем, Валерий, Даниил, Вячеслав, Андрей, Марк.

Дева

Умные, решительные и тактичные натуры, с ними всегда интересно и просто в общении, часто делают глупости. Умеют экономить деньги. Девы всегда вызывали большой восторг, они знают, как произвести впечатление на окружающих людей. Для того чтобы представители данного знака зодиака всегда были счастливы, астрологи советуют называть ребёнка следующими именами: Лилия, Василиса, Марианна, Франсуаза, Ирина, Мирослава, Альбина. Для мужчин подойду такие имена: Виталий, Ефим, Руслан, Константин.

Как назвать детей Весов, Скорпионов и Стрельцов



ВесыПо внешнему виду кажутся очень простыми и ранимыми, но на самом деле имеют строгий характер, загадочные и разносторонние личности. Очень справедливы, знают, как сэкономить и прожить долгую и счастливую жизнь. Отлично для девочек подойдут такие имена: Виолетта, Валентина, Василиса, Зинаида, Елена, Полина, Светлана, Милана. Для мужчин: Владимир, Михаил, Олег, Филипп, Сергей, Лев и Николай.

Скорпион

Сильные, загадочные и таинственные личности прячутся под данным созвездием. Выносливые, мудрые, подбирать для удачной жизни советуют следующие имена: Ада, Анна, Ирина, Лариса, Снежана. Для мальчиков можно подобрать: Евгений, Егор, Игорь, Николай.

Стрелец



Настоящая душа компании, с которыми никогда не бывает скучно. Обожают покорять сердца других людей, любознательные люди с чувством юмора. Для счастья в жизни можно выбрать среди женских имён: Анна, Виктория, Кира, Маргарита. Для мужчин подойдут: Роман, Александр, Владимир.

Как назвать детей Козерогов, Водолеев и Рыб

Козерог

Импульсивные, ранимые, любознательные личности, которые хотят одного – всегда быть лидером во всём. Для счастливой жизни подойдут следующие имена: Изольда, Галина, Олеся, Марьяна. Для мальчиков подойдут: Евдоким, Станислав, Иван, Виктор, Борислав.

Водолей



Красивые, добрые, интересные личности, для которых важно всегда быть на высоте. Для девочек подходят имена: Анна, Варвара, Изольда, Белла, Витлина, Влада. Для мужчин стоит подобрать: Виктор, Иван, Борис, Валерий.

Рыбы

Интересные натуры, для которых карьера всегда на первом месте. Чтобы удача ходила следом, советуют выбрать имя для девочек: Роза, Анна, Мария, Екатерина. Для мальчиков: Михаил, Валерий, Арсений.

Источник: rsute.ru