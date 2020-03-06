Увеличить выплаты по больничным из-за коронавируса предложили в России

Из-за коронавируса только в Москве около сотни человек остаются дома на карантине.

Из-за коронавируса только в Москве около сотни человек остаются дома на карантине.

В Госдуме начали работу над поправками в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности…». Как пояснил «Известиям» член комитета нижней палаты по экономической политике Андрей Ветлужских, предлагается увеличить пособие по временной нетрудоспособности для тех, кого отправили на карантин. Парламентарий написал письмо в Минтруд и попросил ведомство сообщить свою позицию по этому вопросу. «Известия» ознакомились с документом.

В письме депутата сказано, что, согласно действующему законодательству, граждане с симптомами опасных заболеваний могут быть отстранены от работы на 14 дней с выдачей листка нетрудоспособности по карантину. В условиях распространения COVID-19 возникнут дополнительные риски — больше всех из-за вынужденных больничных потеряют молодые сотрудники с небольшим стажем.

Размер пособия чаще всего не компенсирует утраченный заработок. Выплата по больничному листу при карантине составляет 60% зарплаты при страховом стаже до 5 лет, 80% — при стаже от 5 до 8 лет и 100% при стаже более 8 лет. Пособие рассчитывается исходя из того, что максимальный размер выплаты — чуть больше 2,3 тыс. в день, минимальный — около 400 рублей.

Однако, по мнению парламентария, решение о карантине в рамках трудовых отношений можно интерпретировать как простой. Согласно Трудовому кодексу (статья 157), этот период оплачивается в размере не менее 2/3 зарплаты, то есть компенсируется почти 67% дохода.

Чтобы не допустить ухудшения материального положения молодых сотрудников из-за возможного карантина, депутат предлагает дополнить закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности…» новым пунктом — он позволит выплачивать пособие по карантину в размере не менее 2/3 зарплаты.

Напрасный простой

В пресс-службе Минтруда «Известиям» пояснили: если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или из-за карантина. На федеральном и региональном уровнях приняты все необходимые меры для противодействия распространению коронавируса, заверили в ведомстве.

— Отстранения от работы в связи с карантином — это единичные случаи, — подчеркнули в Минтруде. — Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования. Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания.

Андрей Ветлужских возразил: ситуация может быть связана не только с коронавирусом. Нередки случаи, когда молодые мамы вынуждены уходить на больничный, чтобы заботиться о ребенке, если детский сад по разным причинам закрыт на карантин. В итоге женщины теряют существенную часть дохода. Парламентарий подчеркнул, что продолжит работу над законопроектом после дополнительных консультаций с правительством.

Инициативу поддержал и первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Он сказал «Известиям», что повысить размер пособия по нетрудоспособности для молодых работников, которые отправлены на карантин, резонно, если на это есть средства.

По состоянию на 5 марта в России подтвержден еще один — седьмой случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 — у студента из Италии. В Санкт-Петербурге в общежитии медвуза ввели карантин после госпитализации итальянца. Людей, которые контактировали с ним, изолируют на 14 дней.

Президент обсудил с правительством дальнейшие шаги по борьбе с распространением инфекции

В целом на карантине по коронавирусу и под наблюдением медиков, по данным Роспотребнадзора, находится более 7 тыс. человек — иностранцев и россиян. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве 24 человека с симптомами коронавируса лежат в больницах, более 80 — на домашнем карантине.

На сто процентов

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец назвала депутатскую инициативу очень своевременной. Она считает, что в случае эпидемии можно предусмотреть и стопроцентную оплату больничного для тех, кто находится на карантине. У Федерального фонда социального страхования (ФСС) есть на это деньги, уверена эксперт.

— Его бюджет в последние годы является профицитным. По итогам 2019 года профицит составил 12 млрд рублей, — отметила Людмила Иванова-Швец.

Если увеличить пособие по временной нетрудоспособности россиян до 2/3 от дохода, на это понадобится дополнительно 51,9 млрд рублей, подсчитала для «Известий» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она отметила, что в 2020 году на выплаты по листкам нетрудоспособности и в связи с материнством заложено 787,4 млрд рублей. Если из-за вируса количество вышедших на больничный людей увеличится в два раза, можно предположить, что траты станут еще больше — до 80–100 млрд рублей, добавила эксперт. Если же довести размер выплаты по нетрудоспособности до 100%, на это дополнительно потребуется как минимум 314 млрд рублей.

Однако, по мнению директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, странно менять порядок компенсации временной нетрудоспособности из-за конкретной нозологии.

— Если человек находится на карантине по поводу другого инфекционного заболевания (корь, краснуха и так далее), то мы не предпринимаем таких действий, — сказала она. — А паника по поводу коронавируса вскоре пройдет.

Эксперт подчеркнула, что человек на карантине остается трудоспособным и может выполнять свою работу дистанционно, а также обращаться в свою компанию за компенсацией потерь в зарплате.

Источник:Известия