Убил двоих шахтеров выброс метана на шахте в Коми

В ликвидации последствий ЧП участвуют 52 человека и 12 единиц техники.
Два горняка погибли в шахте «Воркутинская» в Коми после выброса метана в забое, на поверхность вывели 43 человека, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС.
«В шахте на момент выброса метана находились 106 человек. Обнаружены тела двух погибших», — сказал собеседник агентства.
В ликвидации последствий ЧП участвуют 52 человека и 12 единиц техники.
Шахта «Воркутинская», принадлежащая АО «Воркутауголь», введена в эксплуатацию в 1973 году, ее производственная мощность составляет 1,8 миллиона тонн угля в год. Промышленные запасы шахты оцениваются в 40 миллионов тонн.