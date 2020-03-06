06.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Убил двоих шахтеров выброс метана на шахте в Коми

11:52 06.03.2020 Фото: РИА Новости
0

В ликвидации последствий ЧП участвуют 52 человека и 12 единиц техники.

Убил двоих шахтеров выброс метана на шахте в Коми
Выброс метана убил рабочих

Два горняка погибли в шахте «Воркутинская» в Коми после выброса метана в забое, на поверхность вывели 43 человека, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС.
«В шахте на момент выброса метана находились 106 человек. Обнаружены тела двух погибших», — сказал собеседник агентства.
В ликвидации последствий ЧП участвуют 52 человека и 12 единиц техники.

Шахта «Воркутинская», принадлежащая АО «Воркутауголь», введена в эксплуатацию в 1973 году, ее производственная мощность составляет 1,8 миллиона тонн угля в год. Промышленные запасы шахты оцениваются в 40 миллионов тонн.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему произошел выброс метана?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Провалился под лёд автомобиль с двумя людьми в Хабаровске
13:30 06-03-2020
Провалился под лёд автомобиль с двумя людьми в Хабаровске
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
13:30 06-03-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
БердскИ.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
13:15 06-03-2020
И.о мэра Бердска: самые прекрасные женщины живут в нашем славном городе Бердске
БердскТайна набережной: Возбудила уголовное дело из-за незаконного завладения землей на побережье полиция Бердска
13:07 06-03-2020
Тайна набережной: Возбудила уголовное дело из-за незаконного завладения землей на побережье полиция Бердска
БердскРазошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть Бердска 65
13:05 06-03-2020
Разошлет письма крупным предприятиям в поисках здания под исправительный центр для ГУФСИН власть Бердска
БердскДля чего нужно соблюдать Великий пост-2020, рассказал священник Павел Плотников из Бердска
13:00 06-03-2020
Для чего нужно соблюдать Великий пост-2020, рассказал священник Павел Плотников из Бердска
БердскОтказала в митинге 14 марта противникам исправительного центра ГУФСИН власть Бердска
12:52 06-03-2020
Отказала в митинге 14 марта противникам исправительного центра ГУФСИН власть Бердска
Увеличить выплаты по больничным из-за коронавируса предложили в России
12:45 06-03-2020
Увеличить выплаты по больничным из-за коронавируса предложили в России
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
12:31 06-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
«Поймаю, убью»: открытые капканы раскидали по жилому микрорайону в Новосибирске
12:30 06-03-2020
«Поймаю, убью»: открытые капканы раскидали по жилому микрорайону в Новосибирске