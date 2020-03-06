Отказала в митинге 14 марта противникам исправительного центра ГУФСИН власть Бердска

В этот день на площади Горького состоится городское мероприятие — «Автоледи». Активистам предложили выбрать другую дату или место.

Одиночный пикет у здания мэрии Бердска

Не состоится митинг против исправительного центра в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 6 марта, сообщили в администрации Бердска. Напомним, противники создания исправительного центра в Бердске собирались выйти на митинг 14 марта на площадь Горького. Однако в этот день площадь будет занята. на ней пройдет городское мероприятие конкурс «АвтоЛеди». Организаторам митинга предложили выбрать другую площадку или дату. Планировалось, что на массовую акцию соберутся около 200 человек.

Напомним, третью неделю жители и власть Бердска обсуждают тему открытия исправительного центра в городе. Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

Активистка движения против ИЦ в Бердске Наталья Слесарева предоставила «Курьер. Среда. Бердск» доказательство того, что уведомление о митинге подано 3 марта. Предполагалось, что митинг начнется в 15.00 и продлится до 17. 00. Но именно в это время пройдет конкурс «Автоледи».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев изъявил желание построить для ГУФСИН здание под исправительный центр за 8 месяцев. Он считает, что подобное учреждение должно быть в Бердске, ведь волю президента и закон России необходимо исполнять.

Совладелец компании «СтройРегионСервис» Алексей Осин выказывался о том, что исправцентру в Бердске не место. Но мнения разделились. Сегодня, 3 марта, председатель наблюдательного совета строительной компании «СтройРегионСервис» Анатолий Михуля в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» высказал свою позицию относительно строительства исправительного центра в Бердске.

— Мы готовы построить. Это мое мнение, моя жизненная позиция, что людей нельзя бросать без надежды, — уверен Анатолий Михуля.