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Кто главный: комиссия и консилиум врачей дает разрешение на оказание паллиативной помощи больным в Бердске

17:00 06.03.2020, Алена Романцова Фото: pixabay
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Министр здравоохранения Константин Хальзов, что в состав комиссии входят лечащие врачи человека, руководитель медицинской организации, врач по паллиативной помощи и по медицинской реабилитации.

Кто главный: комиссия и консилиум врачей дает разрешение на оказание паллиативной помощи больным в Бердске
Специалисты по паллиативной помощи проходят специальную подготовку в Новосибирской области

Кто решает, предоставят больному паллиативную помощь или нет, рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов. Напомним, также министр рассказал о терминальной стадии, когда человек умирает. «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов в сюжете «Паллиативная помощь в Новосибирской области». В Новосибирской области создано 6 детских и 55 взрослых коек для паллиативной помощи. Оказывают медицинскую помощь и ухаживают за неизлечимо больными в четырех отделениях региона. Также паллиативную помощь можно получить и на дому в рамках выездной патронажной медицинской помощи, рассказал Хальзов. Пациентов, получивших паллиативную помощь в Новосибирской области, в 2017 году насчитывалось 730 человек, из них детей 41 человек; в 2018 году 1048 человек, из них 138 детей; в 2019 году 2358 человек, из них 267 детей.

— Медицинское заключение взрослым выдает врачебная комиссия или консилиум врачей медицинской организации, в которой человек наблюдается и лечится (за исключением больных злокачественными новообразованиями при наличии гистологически верифицированного диагноза), — рассказал Константин Хальзов.

Также Хальзов уточнил, что заключение детям выдается по такому же принципу — врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается и лечится ребенок.

В состав врачебной комиссии рекомендуется включать руководителя медицинской организации или его заместителя, заведующего структурным подразделением медицинской организации, лечащего врача по профилю заболевания ребенка, врача по паллиативной медицинской помощи, врача по медицинской реабилитации.

При отсутствии в медицинской организации врача по медицинской реабилитации, врача по паллиативной медицинской помощи организация привлекает в комиссию врачей соответствующей специализации.

Читайте в ближайшее время полный материал со всеми ответа на вопросы «Курьер. Среда. Бердск» Константину Хальзову.

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