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Сбывшиеся предсказания Ванги: Владимира Зеленского ясновидящая назвала «зеленым господарем»

16:38 06.03.2020 Фото: pixabay.com
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Еще в далеком 1952 году Ванга предсказывала смерть Сталина ровно через год. Революционеру прогноз не понравился и он приказал арестовать болгарку. Но пророчество оказалось правдивым и уже через год политик умер.

Сбывшиеся предсказания Ванги: Владимира Зеленского ясновидящая назвала зеленым господарем
Эксперты проанализировали слова провидицы

Легендарная болгарская провидица Ванга шокировала многих своими способностями, она сделала много громких заявлений, предсказала войны и катаклизмы.

Очевидцы утверждают, что после встречи с ней складывалось ощущение, что Ванга видела человека насквозь. Так, еще во время войны Ванга предсказывала победу над Гитлером в 1945 году.

Еще в далеком 1952 году Ванга предсказывала смерть Сталина ровно через год. Революционеру прогноз не понравился и он приказал арестовать болгарку. Но пророчество оказалось правдивым и уже через год политик умер.

Ванга также в 1980 году предсказала гибель подводной лодки «Курск», которая затонула спустя 20 лет после страшного предсказания.
Ванга предвидела смерть народной любимицы принцессы Дианы. Она уверяла, что брак погубит ее и в 1966 году она попала в фатальную автомобильную аварию.

Кроме того, Ванга предсказала, что «железные птицы» погубят братьев-американцев и невинные люди станут жертвами. В 2001 году террористы развернули самолеты в башки-близнецы.
Предсказательница видела даже правление Владимира Зеленского, которого она называла «зеленым господарем».

Источник: znaj.ua

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