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«Веселящий газ» убил украинского шахматиста и его подругу в Москве

16:45 06.03.2020 Фото: РЕН ТВ
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Пара найдена с пакетами на голове.

Веселящий газ убил украинского шахматиста и его подругу в Москве
Шахматист и его подруга найдены с пакетами на голове

Как сообщалось ранее, 18-летняя Александра Вернигора и ее 26-летний приятель Станислав Богданович были найдены мертвыми 5 марта в квартире на Кастанаевской улице.

Рядом с телами молодых людей был обнаружен газовый баллон. Не исключено, что пара отравилась «веселящим газом». На головах Александры и Станислава были полиэтиленовые пакеты. По предварительной информации, молодые люди также могли употреблять наркотические вещества.

По факту смерти Вернигоры и Богдановича следователи проводят проверку.

По имеющимся данным, умершая девушка была профессиональной шахматисткой и состояла в рейтинге ФИДЕ (1861-е место), училась в МГУ. Станислав Богданович — чемпион Украины по быстрым шахматам, международный мастер по шахматам.

Источник: РЕН ТВ

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От редакции

Что за веселящий газ?

Аноним, 06 марта 2020 17:01
Веселящий газ - N2O5. Закись азота. Используется в медицине в качестве наркоза.
Аноним, 06 марта 2020 18:06
Новый «конёк» с веселящий газом и газом из зажигалок из уст наших контролирующих, сами себя и отмазывают.
Впрочем, что хохлы, что наши - и такая версия сойдёт

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