«Веселящий газ» убил украинского шахматиста и его подругу в Москве

Как сообщалось ранее, 18-летняя Александра Вернигора и ее 26-летний приятель Станислав Богданович были найдены мертвыми 5 марта в квартире на Кастанаевской улице.
Рядом с телами молодых людей был обнаружен газовый баллон. Не исключено, что пара отравилась «веселящим газом». На головах Александры и Станислава были полиэтиленовые пакеты. По предварительной информации, молодые люди также могли употреблять наркотические вещества.
По факту смерти Вернигоры и Богдановича следователи проводят проверку.
По имеющимся данным, умершая девушка была профессиональной шахматисткой и состояла в рейтинге ФИДЕ (1861-е место), училась в МГУ. Станислав Богданович — чемпион Украины по быстрым шахматам, международный мастер по шахматам.
Источник: РЕН ТВ
Впрочем, что хохлы, что наши - и такая версия сойдёт