Незаконно сваливают КамАЗы горы снега возле строящейся школы в микрорайоне Южном Бердска

«Южане» проследили, что снег вывозят со стройки. В мэрии заявили, что снегоотвал на пустыре в Южном запрещен. Местные жители опасаются, что талые воды размоют и без того разрушенную дорогу на ул. Рогачева.

Десятки КамАЗов с утра навалили горы снега на пустыре в Южном

В Южном микрорайоне Бердска весь день сегодня, 6 марта, КамАЗы сваливают снег. Кучи навалили рядом со строящейся школой. Там же на пустыре в прошлом году насыпали горы строительного мусора, возмутившие «южан».

В «Курьер. Среда. Бердск» о незаконном снегоотвале сообщила Ирина, живущая неподалеку. Она с утра пятницы наблюдает, как самосвалы с интервалом в 15 минут приезжают на пустырь и вываливают снег.

— Уже, наверное, не один десяток машин проехало. Они едут в непрерывном режиме. Незаконный полигон организовали вдоль ул. Рогачева, которая является основной для Южного микрорайона. Ее делали жители за свой счет — сложились и отсыпали. Потом администрация разрешила на лугу делать свалку, обозвав его пустырем. Весь снег в паводок пойдет на дорогу, где жители Южного будут убивать свои машины. Уклон как раз в сторону Рогачева идет — воде идти больше некуда. Как допустили снегоотвал в центре микрорайона? А потом будут списывать деньги на ремонт дороги, — полагает Ирина.

По ее словам, проезжая часть по ул. Рогачева на территории Южного и без того представляет собой жалкое зрелище. В огромных колеях бьются автомобили, объезжать провалы приходится по обочинам, где дети идут в школу. Ирина не исключает, что пустырь, на месте которого изначально планировали создать сквер, захламляют намеренно, чтобы потом чиновники могли заявить о необходимости благоустройства и разрешить там строить многоэтажные дома.

В группе Южного в соцсетях сообщили, что снег КамАЗами в пятницу возят с территории строящейся школы. Кто-то не поленился и проследил: большегрузы объезжают новый детсад и — на пустую площадку, самовольно превращенную в снегоотвал. Ирина напомнила, что в прошлом году, когда появились кучи мусора на том же месте, власти объяснили, что разрешили складировать строительные отходы временно, мол, как потеплеет, застройщик все уберет.

— Ничего подобного! Поковырялись, сгребли верхний мусор, который разлетался. И все! — констатирует Ирина.

Начальник Административно-технической инспекции Бердска Павел Дятлов заявил, что сваливать снег в Южном, пусть и на пустыре, запрещено. Для складирования снега есть специально отведенные места. Дятлов предложил «южанам» сфотографировать номер машины, чтобы была возможность установить и наказать нарушителей.

— Да, запрещено. Будет машина с номером — будет попытка найти виновное лицо. Восстановим цепочку, опросим жителей. А пока нет виновного лица, будет отказной материал. Мы готовы включиться, но, к сожалению, сидеть в засаде не имеем возможности. Но отработаем информацию во взаимодействии с другими службами — полицией, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Павел Викторович.

Он посоветовал жителям Южного самим обратиться в отдел МВД: наряд приедет, зафиксирует факт незаконного складирования снега, составит рапорт. Но Дятлов не уверен, что полиция отреагирует на подобный звонок. По словам начальника АТИ, на незаконные снегоотвалы бердчане жалуются часто. Но никто не предоставляет фото с номерами машин.

Ирина убеждена, что вызывать полицию по сигналу жителей должна Административно-техническая инспекция. Более того, она уверена, что снег вываливают не без согласия власти.

— Зачем нам тогда администрация? Мы сообщили, пусть действует. Если не может, зачем нам такая власть нужна? Может, нам самим выйти или нанять казаков с плетками, чтобы остановить незаконное сваливание снега? На нас перекладывают свою работу, за которую они получают зарплату, — высказала свое мнение Ирина.

КамАЗы между тем продолжают вываливать снег в Южном микрорайоне. Снежные горы все растут, приводя в уныние местных жителей, который предвкушают размытую талыми водами проезжую часть ул. Рогачева. Для большой части микрорайона эта дорога является единственной для выезда в города.

«Южане» все-таки зафиксировали номер одной из машин. И сообщат об этом в АТИ. Бердчане будут ждать, последуют ли санкции в отношении нарушителей.