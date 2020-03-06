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Оставил на свободе сексуального маньяка после изнасилования школьницы суд в Омске

17:15 06.03.2020 Фото: webinfo.kz
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Инцидент произошел на школьных каникулах.

Оставил на свободе сексуального маньяка после изнасилования школьницы суд в Омске
Педофила не стали садить в тюрьму

В конце февраля в полицию обратилась 15-летняя школьница. Ученица 8-го класса одной из школ Омской области рассказала, что на летних каникулах, когда ей было всего 13 лет, ее изнасиловал неизвестный. По словам девочки, это произошло в июне у насильника дома.

Сотрудники полиции вскоре установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 31-летний мужчина, который уже был судим за изнасилование. Срок за это преступление он получил в 2013 году. Но, судя по всему, наказание в местах лишения свободы не повлияло на поведение сексуального маньяка.

По факту обращения девочки возбуждено уголовное дело по ч.4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». За это преступление мужчина может лишиться свободы на срок до 20 лет. Насильника задержали.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Омской области:
— Следствие направило в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судья отказал в удовлетворении ходатайства следствия. В настоящее время проводится расследование, проверяются следственным путем показания подозреваемого, которые существенно отличаются от показаний потерпевшей.

Обстоятельства случившегося предстоит установить следователям. А пока мужчина, который ранее уже сидел за изнасилование, благодаря суду продолжает оставаться на свободе и злоупотреблять алкоголем.

Источник: om1.ru

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От редакции

Что происходит с судами?

Аноним, 06 марта 2020 18:20
НВР: А что происходит? Работают как положено...

А никого не смущает что 15 летняя девочка рассказывает о том, что произошло 2 года назад?

А то чувствую что сейчас все начнут возмущаться "как так, оставили на свободе"
Но ведь 2 года ходил на свободе - вряд ли несколько дней что-то изменить могут.
Да еще может и наговаривает, ведь странно все это...
А так сразу на основании только слов (никакие экспертизы понятно через 2 года невозможны) человека сразу упекать в тюрьму - странно...

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