Выйдут на согласованный властью митинг 14 марта в парке Победы противники исправительного центра ГУФСИН в Бердске

Организатор акции согласилась с предложением власти города. По ее словам, и.о. главы Владимир Захаров «отнесся к этому адекватно». Время митинга с 15.00 до 17.00, но с одним ограничением.

Наталья Слесарева выступила организаторов митинга в Бердске

Митинг против исправительного центра ГУФСИН состоится в Бердске. Об этом сегодня, 6 марта, рассказала общественница Наталья Слесарева, которая выступила организатором массовой акции. Стоит отметить, что акция протеста согласована с властью.

— Во вторник, 10 марта, мы должны подойти в администрацию, чтобы согласовать план митинга. Нам не отказали, а предложили другое место — территорию парка Победы. Это хорошо. Мы рады, что власть пошла нам на встречу. Владимир Захаров (и.о. главы Бердска — прим. ред.) отнесся к этому адекватно. 10 марта мы разнесем приглашение на митинг. Будем проводить там, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Слесарева.

Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», власть Бердска рассмотрела уведомление о проведении митинга на площади Горького Бердска сегодня, 6 марта. Но предложила провести акцию в другом месте или другое время. Наталья Слесарева согласилась на предложение о проведении митинга на территории аллеи Мемориала Славы по ул. Спортивной с ограничением — 80 метров до плаца. На площади Горького в этот момент будет проходить конкурс «Автоледи».

Напомним, третью неделю жители и власть Бердска обсуждают тему открытия исправительного центра в городе. Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:

— Предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев изъявил желание построить для ГУФСИН здание под исправительный центр за 8 месяцев. Он считает, что подобное учреждение должно быть в Бердске, ведь волю президента и закон России необходимо исполнять.

Совладелец компании «СтройРегионСервис» Алексей Осин выказывался о том, что исправцентру в Бердске не место. Но мнения разделились. 3 марта председатель наблюдательного совета строительной компании «СтройРегионСервис» Анатолий Михуля в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» высказал свою позицию относительно строительства исправительного центра в Бердске.

— Мы готовы построить. Это мое мнение, моя жизненная позиция, что людей нельзя бросать без надежды, — уверен Анатолий Михуля.