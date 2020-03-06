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«Беременна в 16»: Счастлива и родит, «не на что не претендуя», 16-летняя любовница бизнесмена из Барнаула

17:07 06.03.2020 Фото: Скриншот видео https://www.u-tv.ru/shows/beremenna-v-16/
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Когда женя забеременела, то сразу решила, что не будет разрушать семью Максима. Она готова и дальше жить с ним в статусе любовницы и рожать ему ребенка.

Беременна в 16: Счастлива и родит, не на что не претендуя, 16 летняя любовница бизнесмена из Барнаула
16 — летняя девушка спит за деньги с 26- летним мужчиной

16 — летняя жительница Барнаула — Евгения снялась в известной телепередаче «Беременна в 16». Там она рассказывает, что начала интимные отношения с состоятельным 26- летним мужчиной, потому что она всегда мечтала жить в достатке, а ее родители зарабатывают очень мало.

Ее возлюбленный парень Максим водит девушку по ресторанам, дарит дорогостоящие подарки и преподносит сюрпризы. Молодой человек зарабатывает деньги тем, что сдают в аренду свою недвижимость, официально он нигде не работает. Правда, у него есть законная жена, которая носит под сердцем второго ребенка.

Когда женя забеременела, то сразу решила, что не будет разрушать семью Максима. Она готова и дальше жить с ним в статусе любовницы и рожать ему ребенка.

Источник: u-tv.ru

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От редакции

Можно ли такой случай назвать проституцией?

аноним, 06 марта 2020 17:53
Да

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