«Беременна в 16»: Счастлива и родит, «не на что не претендуя», 16-летняя любовница бизнесмена из Барнаула

Когда женя забеременела, то сразу решила, что не будет разрушать семью Максима. Она готова и дальше жить с ним в статусе любовницы и рожать ему ребенка.

16 — летняя девушка спит за деньги с 26- летним мужчиной

16 — летняя жительница Барнаула — Евгения снялась в известной телепередаче «Беременна в 16». Там она рассказывает, что начала интимные отношения с состоятельным 26- летним мужчиной, потому что она всегда мечтала жить в достатке, а ее родители зарабатывают очень мало.

Ее возлюбленный парень Максим водит девушку по ресторанам, дарит дорогостоящие подарки и преподносит сюрпризы. Молодой человек зарабатывает деньги тем, что сдают в аренду свою недвижимость, официально он нигде не работает. Правда, у него есть законная жена, которая носит под сердцем второго ребенка.

Когда женя забеременела, то сразу решила, что не будет разрушать семью Максима. Она готова и дальше жить с ним в статусе любовницы и рожать ему ребенка.

Источник: u-tv.ru