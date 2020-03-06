06.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Скакнул выше 76 рублей курс евро впервые с января 2019 года

18:15 06.03.2020 Фото: 24tv.ua
0

На торгах курс доллара преодолел 68-рублевую отметку.

Скакнул выше 76 рублей курс евро впервые с января 2019 года
Валюта дорожает из-за коронавируса и падения цен на нефть

В пятницу российская валюта продолжает сдавать позиции. К 13 часов мск курс доллара преодолел 68-рублёвую отметку, поднявшись до 68,07. К 13.30 наблюдается коррекция, доллар идет по 67,71. Евро поднимался до 76,94, сейчас торгуется по 76,66.
По сравнению с минимальными значениями недели, зафиксированными в среду, евро вырос на 5% (3,7 рубля), доллар — на 3,8% (2,5 рубля).

В банках Екатеринбурга лучший курс покупки доллара к 15.30 местного времени составляет 67,70, евро — 76,50 (банк «Нейва»). Продают валюты от 67,91 («Нейва») и 76,69 (Россельхозбанк).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,62%, до $49,68 за баррель.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что будет с рублем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Работа в Бердске 2
18:37 06-03-2020
Работа в Бердске
БердскНадежды нет: подал иск в частном порядке на напавшего на его дочь 1 сентября мужчину Иван Почевалов из Бердска
18:30 06-03-2020
Надежды нет: подал иск в частном порядке на напавшего на его дочь 1 сентября мужчину Иван Почевалов из Бердска
Скакнул выше 76 рублей курс евро впервые с января 2019 года
18:15 06-03-2020
Скакнул выше 76 рублей курс евро впервые с января 2019 года
Интимные фото за помощь приютам отправляет всем желающим юная студентка Новосибирска
18:00 06-03-2020
Интимные фото за помощь приютам отправляет всем желающим юная студентка Новосибирска
Как подготовить теплицу к новому сезону
17:50 06-03-2020
Как подготовить теплицу к новому сезону
БердскТюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
17:45 06-03-2020
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Герой: спас раненую собаку и наказал живодёра полицейский в Ставрополье
17:30 06-03-2020
Герой: спас раненую собаку и наказал живодёра полицейский в Ставрополье
Выбираете новые межкомнатные двери? Тогда вам в Uberture
17:27 06-03-2020
Выбираете новые межкомнатные двери? Тогда вам в Uberture
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:20 06-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
Оставил на свободе сексуального маньяка после изнасилования школьницы суд в Омске 1
17:15 06-03-2020
Оставил на свободе сексуального маньяка после изнасилования школьницы суд в Омске