Скакнул выше 76 рублей курс евро впервые с января 2019 года

Валюта дорожает из-за коронавируса и падения цен на нефть

В пятницу российская валюта продолжает сдавать позиции. К 13 часов мск курс доллара преодолел 68-рублёвую отметку, поднявшись до 68,07. К 13.30 наблюдается коррекция, доллар идет по 67,71. Евро поднимался до 76,94, сейчас торгуется по 76,66.

По сравнению с минимальными значениями недели, зафиксированными в среду, евро вырос на 5% (3,7 рубля), доллар — на 3,8% (2,5 рубля).

В банках Екатеринбурга лучший курс покупки доллара к 15.30 местного времени составляет 67,70, евро — 76,50 (банк «Нейва»). Продают валюты от 67,91 («Нейва») и 76,69 (Россельхозбанк).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,62%, до $49,68 за баррель.

Источник: ТАСС