Конфисковывать незоконно вывезенную валюту предложили в Минфине

Конфискация валюты пока обсуждается

В Министерстве финансов предлагают разрешить конфискацию денег за уклонение от репатриации валютной выручки и за переводы средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Поправки в Уголовный кодекс размещены на портале нормативных правовых актов.

В настоящее время статьи 193 и 193.1 УК (уклонение от обязанностей по репатриации денег и переводы нерезидентам с подложными документами) не предусматривают конфискации средств, являющихся предметом преступления.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят расширить случаи применения института конфискации как иной меры уголовно-правового характера на преступления предусмотренные статьями 193 и 193.1 УК», — говорится в пояснении к проекту.

Отмечается, что международные договоры, ратифицированные Россией, в частности, Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, возлагают на их участников обязанность обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, в том числе об аресте имущества. При этом в УК не предусмотрено применение статьи о конфискации в отношении преступлений по статьям 193 и 193.1.

«Законопроект позволит обеспечить формирование в национальном законодательстве Российской Федерации эффективного конфискационного режима, а также совершенствование правового регулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам конфискации и возврата активов», — считают в Минфине.

По данным ФТС, которые приводит Минфин, с 2013 года по первое полугодие 2019 года таможенные органы возбудили 1606 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных указанными статьями, 4466 сообщений о таких преступлениях передано по подследственности.

По информации Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2018 году по статье 193 УК было осуждено 10 лиц, по статье 193.1 УК — 23 лица.

Ранее в Госдуму внесли правительственные поправки в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Их принятие позволит снизить административную нагрузку на российских экспортёров, считают авторы.

Источник: Парламентская газета