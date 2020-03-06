Оргазм от анального секса: как добиться заветного удовольствия

Говорят, что во время секса пить алкоголь нельзя, мол, теряется контроль, бдительность и повышаются шансы нежелательной беременности. Но для храбрости и расслабления выпить бокал белого полусухого – не будет преступлением.

Достижение женского оргазма от анального секса возможно только при условии отсутствия заболеваний прямой кишки и ануса

Анальный секс считается одним из самых грязных, болезненных и унизительных в женских кругах. Мало кому хочется подставлять свою пятую точку и чувствовать «инородный» предмет в анусе… С другой стороны, анальный секс – это один из способов разнообразить сексуальную жизнь и испытать новые для себя ощущения. Но почему женщины протестуют против него так рьяно, когда оргазм от анального секса иногда во сто крат сильнее, чем от вагинального.

Многие женщины и мужчины задаются вопросом – «Испытывают ли оргазм от анального секса?». Разумеется ДА! Только важно не игнорировать правила, ощущения и подготовку. Ничто так не мешает испытать анальный оргазм женщине, как отсутствие специальной подготовки. Если пропустить этот этап – не избежать болезненного сокращения мышц сфинктера, анальных трещин и геморроя, ведь сколько бы не старались мужчины убедить в безопасности анального секса, прямая кишка не предназначена для введения полового члена (только для свечек).

Прежде чем приступить к анальному сексу важны длительные прелюдии – длиннее, чем при вагинальном сексе. Как следует помассируйте область вокруг ануса, а лучше попросите об это партнера. Когда вы почувствуете полное расслабление и перестанете реагировать на прикосновения, можно попробовать ввести небольшой предмет – палец, анальную пробку или небольшой фаллоимитатор.

В идеале, при введении предметов меняйте позы – так вы определите положение, в котором вам наиболее комфортно будет заниматься анальным сексом. Резкое проникновение без предварительной подготовки возможно только в случае, если это не первый опыт анального секса у девушки и ее анус растянут настолько, что не будет испытывать дискомфорт при вхождении пениса. Как только предмет перестанет приносить беспокойство и неприятные ощущения, можно смело приступать к делу. Лучше, если подготовка к анальному сексу будет длиться несколько дней, так анус постепенно привыкнет и перестанет отторгать половой член.

Если вы хотите удивить девушку, доставив ей незабываемое удовольствие во время анального секса, не игнорируйте следующие правила:

Как получить оргазм от анального секса — Не игнорируйте лубриканты – они смягчают вхождение и расслабляют сфинктер.

Как получить оргазм от анального секса — Ваши действия должны быть максимально нежными и плавными.

Как получить оргазм от анального секса — При первом проникновении лучше всего использовать эффект маятника: член входит на небольшую глубину, затем парень его вынимает, затем снова вводит, но уже на большую глубину и снова вынимает. Продолжайте упражнение до тех пор, пока вы не сможете ввести член полностью в анус девушки.

Как получить оргазм от анального секса — Несмотря на то, что при анальном сексе практически нельзя забеременеть (но прецеденты были), презерватив использовать рекомендуется. Именно он обеспечит более скользящее проникновение и минимизирует боль. И не забывайте – «Сменили дырку, смените и резинку».

Не игнорируйте реакцию девушки. Если ничего не выходит, она не может расслабиться, ей невыносимо больно – не нужно настаивать и насиловать ее. Остановитесь и попробуйте в следующий раз.

Как получить оргазм от анального секса — Говорят, что во время секса пить алкоголь нельзя, мол, теряется контроль, бдительность и повышаются шансы нежелательной беременности. Но для храбрости и расслабления выпить бокал белого полусухого – не будет преступлением.

Как получить оргазм от анального секса -Выберите правильную позу.

Согласно исследованиям, девушки испытывают анальный оргазм преимущественно в позе догги-стайл, миссионерской и на боку. Эти позы удобны и тем, что девушку можно отвлекать от дискомфорта в анусе стимуляцией клитора и поглаживанием эрогенных зон. Обязательно при анальном сексе чередуйте движения в бок и вперед/назад. Не забывайте о реакции партнера – ваши действия не должны причинять боль.

Женская анатомия говорит, что одна из наиболее чувствительных сексуальных зон – задний свод влагалища, близко расположенный к прямой кишке. При анальном сексе, половой член активно массирует эту зону, вызывая оргазм.

Достижение женского оргазма от анального секса возможно только при условии отсутствия заболеваний прямой кишки и ануса. Анальный секс при полипах прямой кишки, трещинах, геморрое не принесет никакого удовольствия и только спровоцирует рецидивы. При любых травмах заднего прохода, заниматься анальным сексом категорически запрещается! Так что не поленитесь и перед новой сексуальной практикой посетите проктолога, как следует обследуйтесь.

Опасен не оргазм во время, а сам анальный секс, ведь он славится своей травмоопасностью. Не редко в травмпункты обращались мужчины и женщины, серьезно пострадавшие от подобного вида коитуса. Если серьезно увлечься, можно вовсе не заметить, как партнер повредит прямую кишку, что вызовет ректальное кровотечение. Иногда такие «игры» приводили к летальному исходу. Так что, если вы почувствовать боль во время анального секса или после него вы заметили кровь из анального отверстия или выпадение прямой кишки – бегом к проктологу. Он, конечно, по головке вас не погладит и прочтет целую лекцию об опасностях анального секса, но поможет.

Даже если анальный секс не вызывает у вас дискомфорта, болезненных ощущений, и вы неоднократно испытываете оргазм – это еще не значит, что все хорошо. Частая практика анального секса приводит к расслаблению и разрыву круговых мышц сфинктера заднего прохода, что вызывает недержание газов и непроизвольной дефекации. Исправить эту проблему можно только с помощью хирургического вмешательства.

Источник: hochu.ua