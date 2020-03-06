06.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости

Выбираете новые межкомнатные двери? Тогда вам в Uberture

17:27 06.03.2020
0

Функциональные, стильные и долговечные двери в Бердске – это Uberture.

Выбираете новые межкомнатные двери? Тогда вам в Uberture

Здесь производятся лучшие двери по всей области и стране, на рынке дверного производства. Эту фирму выбирают, их советуют друзьям и не бояться, что двери развалятся спустя пару лет эксплуатации.

Каждый сможет выбрать в нашем магазине двери, которые идеально впишутся в интерьер и будут отвечать всем заявленным требованиям. Изысканные коллекции классических форм, свежие и современные линейки от итальянских дизайнеров дверного производства поражают своей красотой и лаконичностью. Современные цветовые решения, разнообразная фактура, детали и декоративные элементы новинок магазина поистине ошеломляют своим качеством и внешним видом.

Самое главное для компании — это довольный клиент, а клиент доволен, когда работа выполнена на совесть. Именно в этом и заключается кредо работы Uberture: двери, изготовленные на совесть, основа всех основ.

Режим работы магазина в праздничные дни: 7 марта с 10.00- 18.00, 8,9 марта – выходной.

Наш адрес: ул. Ленина 89/6

Телефон: 8 (383) 238-09-42

на правах рекламы

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

Работа в Бердске 2
18:37 06-03-2020
Работа в Бердске
БердскНадежды нет: подал иск в частном порядке на напавшего на его дочь 1 сентября мужчину Иван Почевалов из Бердска
18:30 06-03-2020
Надежды нет: подал иск в частном порядке на напавшего на его дочь 1 сентября мужчину Иван Почевалов из Бердска
Скакнул выше 76 рублей курс евро впервые с января 2019 года
18:15 06-03-2020
Скакнул выше 76 рублей курс евро впервые с января 2019 года
Интимные фото за помощь приютам отправляет всем желающим юная студентка Новосибирска
18:00 06-03-2020
Интимные фото за помощь приютам отправляет всем желающим юная студентка Новосибирска
Как подготовить теплицу к новому сезону
17:50 06-03-2020
Как подготовить теплицу к новому сезону
БердскТюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
17:45 06-03-2020
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Герой: спас раненую собаку и наказал живодёра полицейский в Ставрополье
17:30 06-03-2020
Герой: спас раненую собаку и наказал живодёра полицейский в Ставрополье
Выбираете новые межкомнатные двери? Тогда вам в Uberture
17:27 06-03-2020
Выбираете новые межкомнатные двери? Тогда вам в Uberture
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:20 06-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
Оставил на свободе сексуального маньяка после изнасилования школьницы суд в Омске 1
17:15 06-03-2020
Оставил на свободе сексуального маньяка после изнасилования школьницы суд в Омске