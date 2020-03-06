Выбираете новые межкомнатные двери? Тогда вам в Uberture

Здесь производятся лучшие двери по всей области и стране, на рынке дверного производства. Эту фирму выбирают, их советуют друзьям и не бояться, что двери развалятся спустя пару лет эксплуатации.

Каждый сможет выбрать в нашем магазине двери, которые идеально впишутся в интерьер и будут отвечать всем заявленным требованиям. Изысканные коллекции классических форм, свежие и современные линейки от итальянских дизайнеров дверного производства поражают своей красотой и лаконичностью. Современные цветовые решения, разнообразная фактура, детали и декоративные элементы новинок магазина поистине ошеломляют своим качеством и внешним видом.

Самое главное для компании — это довольный клиент, а клиент доволен, когда работа выполнена на совесть. Именно в этом и заключается кредо работы Uberture: двери, изготовленные на совесть, основа всех основ.

Режим работы магазина в праздничные дни: 7 марта с 10.00- 18.00, 8,9 марта – выходной.

Наш адрес: ул. Ленина 89/6

Телефон: 8 (383) 238-09-42

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