Видео смертельного ДТП появилось в Сети: сбил 9-летнюю девочку на «зебре» автобус в Красноярске

На кадрах видно, что рейсовый автобус проезжает перекресток на красный сигнал светофора. В это время ребенок, увидев, что ему горит зеленый, начинает переходить дорогу. Автобус протащил девочку несколько метров и переехал двумя колесами.

Девочка шла с бабушкой и братом в школу, когда на перекрестке ее насмерть сбил автобус

В сети появилось видео смертельного ДТП, которое произошло сегодня, 6 марта, в правобережье Красноярска.

На кадрах видно, как автобус 27-го маршрута на большой скорости пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора. Также на видео зафиксировано, как девочка в красной куртке начинает переходить дорогу, когда для пешеходов загорелся зеленый свет.

Автобус протащил ребенка несколько метров. От полученных травм 9-летняя девочка скончалась на месте.

По словам очевидцев, она зацепилась за колесо автобуса, после чего машина полностью переехала ребенка двумя колесами.

Брат погибшей рассказал, что они вместе шли в школу от бабушки.

Как сообщили «ТВК Красноярск» в ГИБДД, водитель автобуса находился в трезвом состоянии.