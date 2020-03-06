Видео смертельного ДТП появилось в Сети: сбил 9-летнюю девочку на «зебре» автобус в Красноярске

В сети появилось видео смертельного ДТП, которое произошло сегодня, 6 марта, в правобережье Красноярска.
На кадрах видно, как автобус 27-го маршрута на большой скорости пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора. Также на видео зафиксировано, как девочка в красной куртке начинает переходить дорогу, когда для пешеходов загорелся зеленый свет.
Автобус протащил ребенка несколько метров. От полученных травм 9-летняя девочка скончалась на месте.
По словам очевидцев, она зацепилась за колесо автобуса, после чего машина полностью переехала ребенка двумя колесами.
Брат погибшей рассказал, что они вместе шли в школу от бабушки.
Как сообщили «ТВК Красноярск» в ГИБДД, водитель автобуса находился в трезвом состоянии.
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Прошел мимо сбитого ребенка даже неостановился.