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Видео смертельного ДТП появилось в Сети: сбил 9-летнюю девочку на «зебре» автобус в Красноярске

20:15 06.03.2020 Фото: ЧП Красноярск
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На кадрах видно, что рейсовый автобус проезжает перекресток на красный сигнал светофора. В это время ребенок, увидев, что ему горит зеленый, начинает переходить дорогу. Автобус протащил девочку несколько метров и переехал двумя колесами.

Видео смертельного ДТП появилось в Сети: сбил 9 летнюю девочку на зебре автобус в Красноярске
Девочка шла с бабушкой и братом в школу, когда на перекрестке ее насмерть сбил автобус

В сети появилось видео смертельного ДТП, которое произошло сегодня, 6 марта, в правобережье Красноярска.

На кадрах видно, как автобус 27-го маршрута на большой скорости пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора. Также на видео зафиксировано, как девочка в красной куртке начинает переходить дорогу, когда для пешеходов загорелся зеленый свет.

Автобус протащил ребенка несколько метров. От полученных травм 9-летняя девочка скончалась на месте.

По словам очевидцев, она зацепилась за колесо автобуса, после чего машина полностью переехала ребенка двумя колесами.

Брат погибшей рассказал, что они вместе шли в школу от бабушки.

Как сообщили «ТВК Красноярск» в ГИБДД, водитель автобуса находился в трезвом состоянии.

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От редакции

Водитель виноват?

Аноним, 06 марта 2020 21:38
НВР:
Да
Аноним, 06 марта 2020 22:07
НВР:
Прошел мимо сбитого ребенка даже неостановился.
Аноним, 06 марта 2020 22:29
НВР: а есть сомнения?

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