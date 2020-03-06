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Заразились коронавирусом еще 6 человек в России

21:15 06.03.2020 Фото: Википедии
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Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все инфицированные посещали Италию в последние две недели. Все на территории РФ зарегистрировано 10 коронавирусной инфекции.

Заразились коронавирусом еще 6 человек в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России

Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России, пять граждан находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все зараженные посещали Италию в последние две недели, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели», — сообщили в штабе.

Как отметили в штабе, все заболевшие госпитализированы в инфекционные боксы. «Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — добавили в штабе.

По данным оперативного штаба, в России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано десять случаев коронавирусной инфекции, в том числе семь — у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии. Два инфицированных гражданина Китая были выписаны ранее. Также выписаны трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, передает ТАСС.

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