06.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

В сексуальном насилии над 5-летней девочкой обвинила фотографа детсада в Омске

21:30 06.03.2020 Фото: pixabay.com
0

СК проводит проверку. Пока факт, заявленный одной из мам, не подтвердился. При необходимости взрослые будут дополнительно проверены на полиграфе.

В сексуальном насилии над 5 летней девочкой обвинила фотографа детсада в Омске
Приглашенный фотограф домогался маленьких воспитанниц детсада

В Омске пятилетняя девочка подверглась сексуальному насилию в детском саду. По информации источника Om1.ru, приглашенный фотограф домогался и других маленьких воспитанниц.

5 марта в полицию обратилась 40-летняя омичка с заявлением о действиях сексуального характера в отношении ее маленькой дочки. По словам женщины, инцидент произошел во вторник, 3 марта, около 17:00 в детском саду Центрального округа, где воспитывается девочка.

По информации источников, пятилетний ребенок подвергся действиям сексуального характера со стороны мужчины, который был приглашен в детский сад в качестве фотографа. По неподтвержденной информации, мужчина залезал девочкам в трусики.

Полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 41-летний омич, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Мужчину доставили в полицию. Руководство детского сада на момент публикации материала оказалось недоступно для комментариев.

В региональном Следственном комитете сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. На сегодняшний день все дети и родители уже опрошены, но факт сексуального насилия в данный момент не подтвержден. Тем не менее проверка продолжается, при необходимости взрослые будут дополнительно проверены на полиграфе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Домогался или нет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин предсказал гибель России без сильной президентской власти
22:03 06-03-2020
Путин предсказал гибель России без сильной президентской власти
В изнасиловании 6-классницы подозревают 56-летнего тренера по каратэ в Москве
22:00 06-03-2020
В изнасиловании 6-классницы подозревают 56-летнего тренера по каратэ в Москве
Мертвыми считает фанатов соцсетей Папа римский Францинск
21:45 06-03-2020
Мертвыми считает фанатов соцсетей Папа римский Францинск
БердскКак попасть в рай, рассказал священник Павел Плотников из Бердска 2
21:31 06-03-2020
Как попасть в рай, рассказал священник Павел Плотников из Бердска
В сексуальном насилии над 5-летней девочкой обвинила фотографа детсада в Омске
21:30 06-03-2020
В сексуальном насилии над 5-летней девочкой обвинила фотографа детсада в Омске
Пожениться предложила Путину молодая жительница Иванова
21:25 06-03-2020
Пожениться предложила Путину молодая жительница Иванова
Бердск"Помогите!" кричала из кабинета экс-начмед Шахатова после конфликта с мужем "доведенной" до реанимации пациентки ЦГБ Бердска 39
21:25 06-03-2020
Заразились коронавирусом еще 6 человек в России
21:15 06-03-2020
Заразились коронавирусом еще 6 человек в России
БердскТюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске 1
21:00 06-03-2020
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
По ошибке перевели 2 млн рублей продавщице в Москве. После такого аванса она исчезла
21:00 06-03-2020
По ошибке перевели 2 млн рублей продавщице в Москве. После такого аванса она исчезла