В сексуальном насилии над 5-летней девочкой обвинила фотографа детсада в Омске

СК проводит проверку. Пока факт, заявленный одной из мам, не подтвердился. При необходимости взрослые будут дополнительно проверены на полиграфе.

Приглашенный фотограф домогался маленьких воспитанниц детсада

В Омске пятилетняя девочка подверглась сексуальному насилию в детском саду. По информации источника Om1.ru, приглашенный фотограф домогался и других маленьких воспитанниц.

5 марта в полицию обратилась 40-летняя омичка с заявлением о действиях сексуального характера в отношении ее маленькой дочки. По словам женщины, инцидент произошел во вторник, 3 марта, около 17:00 в детском саду Центрального округа, где воспитывается девочка.

По информации источников, пятилетний ребенок подвергся действиям сексуального характера со стороны мужчины, который был приглашен в детский сад в качестве фотографа. По неподтвержденной информации, мужчина залезал девочкам в трусики.

Полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 41-летний омич, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Мужчину доставили в полицию. Руководство детского сада на момент публикации материала оказалось недоступно для комментариев.

В региональном Следственном комитете сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. На сегодняшний день все дети и родители уже опрошены, но факт сексуального насилия в данный момент не подтвержден. Тем не менее проверка продолжается, при необходимости взрослые будут дополнительно проверены на полиграфе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.