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Мертвыми считает фанатов соцсетей Папа римский Францинск

21:45 06.03.2020 Фото: Википедии
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У самого понтифика есть профиль в твиттере, на который подписано 27 млн человек, в аккаунте в Инстаграме у него 6,5 млн подписчиков.

Мертвыми считает фанатов соцсетей Папа римский Францинск
Папа римский констатировал, что фанаты соцсетей уже мертвы внутри

В современную цифровую эру молодежь больше озабочена фиксированием моментов своей жизни для последующей публикации в соцсетях, чем ее проживанием, считает папа римский Франциск.

«И молодые люди, и взрослые тратят свою жизнь на поверхностные вещи. Они думают, что живут. На самом деле внутри они уже мертвы», — сказал понтифик в своем обращении по случаю Всемирного дня молодежи, который ежегодно празднуется католиками в дни Великого поста.

По мнению папы, в поисках удовольствий через развлечения, в стремлении поймать ускользающие моменты люди погружаются в «цифровой нарциссизм». Он констатировал, что слишком многие живут таким образом.

У самого папы Франциска есть профиль в твиттере, на который подписано 27 млн человек, и аккаунт в Инстаграме — там у понтифика 6,5 млн подписчиков.

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