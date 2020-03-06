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Пожениться предложила Путину молодая жительница Иванова

21:25 06.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Сначала президент был озадачен фразой «А возьмите меня замуж». Но позже объяснил это тем, что Иваново традиционно считается городом невест. Вот и ему поступило предложение вступить в брак. Теперь девушка станет знаменитой на всю страну.

Пожениться предложила Путину молодая жительница Иванова
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

Глава государства приехал посмотреть детскую поликлинику, пообщался с жителями города.
«А возьмите меня замуж», — прокричала одна девушка.

Путин был несколько озадачен. Они перекинулись парой фраз, после чего девушка поблагодарила его.
Позже на встрече с представителями общественности Путин рассказал, что ему во время рабочей поездки в Иваново сделали предложение вступить в брак.

«Не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали», — сказал Путин.

Он отметил, что девушка, сделавшая ему предложение, станет известна теперь на всю страну, передает РИА Новости.

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