Пожениться предложила Путину молодая жительница Иванова

Сначала президент был озадачен фразой «А возьмите меня замуж». Но позже объяснил это тем, что Иваново традиционно считается городом невест. Вот и ему поступило предложение вступить в брак. Теперь девушка станет знаменитой на всю страну.

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

Глава государства приехал посмотреть детскую поликлинику, пообщался с жителями города.

«А возьмите меня замуж», — прокричала одна девушка.

Путин был несколько озадачен. Они перекинулись парой фраз, после чего девушка поблагодарила его.

Позже на встрече с представителями общественности Путин рассказал, что ему во время рабочей поездки в Иваново сделали предложение вступить в брак.

«Не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали», — сказал Путин.

Он отметил, что девушка, сделавшая ему предложение, станет известна теперь на всю страну, передает РИА Новости.