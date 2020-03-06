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В изнасиловании 6-классницы подозревают 56-летнего тренера по каратэ в Москве

22:00 06.03.2020 Фото: Википедии
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В отношении педофила СК возбудил уголовное дело. Мама пострадавшей девочки утверждает, что сексуальное насилие произошло в фитнес-зале с февраля по май 2019 года. Но к правоохранителям она обратилась только в марте 2020-го.

В изнасиловании 6 классницы подозревают 56 летнего тренера по каратэ в Москве
Дело возбуждено против тренера по карате, подозреваемого в педофилии

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении тренера по карате, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своих юных воспитанниц. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По информации РЕН ТВ, в полицию поступило несколько заявлений от родителей девочек, которые утверждают, что наставник приставал к их детям.

Среди потерпевших 9-летняя и 13-летняя школьницы.

В столичную полицию обратилась мать шестиклассницы, которая сообщила, что спортивный тренер совершил в отношении ее дочери сексуальное насилие.

По словам женщины, над девочкой надругались в московском фитнес-клубе. Женщина рассказала стражам порядка, что 56-летний мужчина в период с февраля по май 2019 года в помещении фитнес-зала на улице Красная сосна, предположительно, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.

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