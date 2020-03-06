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Путин предсказал гибель России без сильной президентской власти

22:03 06.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Таким образом президент прокомментировал возможность «перейти к парламентской республике» в РФ. Путин отверг вариант наделения особыми полномочиями Госсове и возглавить его.

Путин предсказал гибель России без сильной президентской власти
Путин прокомментировал возможность «перейти к парламентской республике» в России

Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительны для страны.

«У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо», — заявил глава государства на встрече с представителями общественности Ивановской области. Таким образом Путин прокомментировал возможность «перейти к парламентской республике» в России. Он пояснил: «У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе».

Для примера президент привел Бельгию, где в течение года предпринимаются безуспешные попытки сформировать правительство. «Год страна живет без правительства в силу разных причин — политических, этнических», — отметил Путин. И заметил: «А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно!».

Президент отверг и еще одну возможность развития политической системы — наделить особыми полномочиями Госсовет и вариант возглавить его для него лично, передает ТАСС. «Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию», — убежден Путин.

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