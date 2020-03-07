Тысячи деревьев высадят в честь павших к 75-летию Победы в Новосибирской области. И в Бердске

Проект «Сад памяти» реализуется в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Планируется, что участие в акции примут ветераны, представители общеобразовательных учреждений, общественных организаций, молодежи, добровольцы, Волонтеры Победы и другие неравнодушные жители нашей области», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.
Организаторы «Сада памяти» планируют высадить по всей России 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы войны. Первый такой сад появится в Крыму в середине марта. Особое внимание акции уделяют города-герои и города воинской славы. Мероприятие завершится 22 июня, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.