07.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Тысячи деревьев высадят в честь павших к 75-летию Победы в Новосибирской области. И в Бердске

13:15 07.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

По все России посадят 27 млн деревьев — в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Принять участие в акции «Сад памяти» во всех районах региона с конца апреля сможет каждый житель.

Тысячи деревьев высадят в честь павших к 75 летию Победы в Новосибирской области. И в Бердске
В Бердск пришло около 1000 похоронок. Имена погибших высечены на пилонах мемориала Славы

Проект «Сад памяти» реализуется в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Планируется, что участие в акции примут ветераны, представители общеобразовательных учреждений, общественных организаций, молодежи, добровольцы, Волонтеры Победы и другие неравнодушные жители нашей области», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

Организаторы «Сада памяти» планируют высадить по всей России 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы войны. Первый такой сад появится в Крыму в середине марта. Особое внимание акции уделяют города-герои и города воинской славы. Мероприятие завершится 22 июня, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Посадите свое дерево?

Ольга, 07 марта 2020 14:08
Посажу. Считаю, прекрасная акция. А то только вырубают и вырубают.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДетские пособия с 3 до 7 лет: с 1 июля начнут платить по 5500 рублей пособие от Путина в Бердске, Новосибирске и России
14:50 07-03-2020
Детские пособия с 3 до 7 лет: с 1 июля начнут платить по 5500 рублей пособие от Путина в Бердске, Новосибирске и России
БердскСотни любителей "бумажного" чтения собрались на фестивале «Женская книга» в Бердске
14:45 07-03-2020
Сотни любителей
Расширен список причин инвалидности: ранения в боевых действия за границей, во время ВОВ, авария в Арзамасе
14:37 07-03-2020
Расширен список причин инвалидности: ранения в боевых действия за границей, во время ВОВ, авария в Арзамасе
Националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "пропаганду русского мира". Он исполнил "Смуглянку" на конкурсе в Лондоне
14:33 07-03-2020
Националисты затравили 12-летнего певца-сироту за
До чего же вкусно: японец восхитился сырком в шоколаде из России, разогрев его в микроволновке
14:24 07-03-2020
До чего же вкусно: японец восхитился сырком в шоколаде из России, разогрев его в микроволновке
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
14:21 07-03-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Черная пятница: $400 млн за день потерял Олег Тиньков
14:17 07-03-2020
Черная пятница: $400 млн за день потерял Олег Тиньков
Хочет стать первой леди невеста из Иванова: "Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!" 1
14:15 07-03-2020
Хочет стать первой леди невеста из Иванова:
Дочь Майка Тайсона весит в два раза больше своего отца
14:14 07-03-2020
Дочь Майка Тайсона весит в два раза больше своего отца
Котяра лезет за курицей: видео с любопытным котом из Сибири набрало почти 9 млн просмотров
14:07 07-03-2020
Котяра лезет за курицей: видео с любопытным котом из Сибири набрало почти 9 млн просмотров